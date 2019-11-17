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Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

18.11.2019 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

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Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Вся оперативная информация о ходе избирательной кампании стекалась в инфоцентр ЦИК. По традиции, он расположился во Дворце Республики. Отсюда велись прямые трансляции пресс-конференций. Для работы здесь были аккредитованы почти 700 представителей СМИ.

Журналисты и ведущие СТВ работали в выездной студии, а также выходили в эфир из кулуаров Дворца.

Корреспондент Дмитрий Боярович подробнее.

Инфоцентр ЦИК – это своего рода координационный центр по взаимодействию СМИ и Центризбиркома. Для работы здесь в воскресенье, 17 ноября, были аккредитованы 678 представителей СМИ. Половина из них – зарубежные. Следили за ходом выборов здесь и эксперты. Это около 40 политологов, экономистов, представителей госструктур, а также наблюдателей от международных миссий – СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

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Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Новая информация поступала каждые 2-3 часа. Ее предоставляли представители ЦИК во время пресс-конференций. Возможность задать вопрос была у каждого журналиста. Кстати, впервые в инфоцентре была организована видеосвязь с региональными избиркомами.

Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

В помощь журналистам – высокоскоростной Wi-Fi. Интернет во Дворец Республики подавался бесперебойно. Здесь же на экране велись трансляции того, что происходило в Малом зале.

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Для того, чтобы обеспечить комфортные условия для журналистов и экспертного сообщества, скоординировали свои усилия порядка 20 структур. Это в том числе и медицинская служба, специалисты по связи, сотрудники МЧС. Их работа осталась за кадром, но была не менее полезна.

Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Дмитрий Боярович, корреспондент:
В информационном центре ЦИК в течение основного дня голосования работала выездная студия СТВ. Отсюда мои коллеги выходили в прямой эфир. А в целом, информационная служба телеканала предоставляла актуальную и оперативную информацию о ходе выборов в это воскресенье почти круглые сутки.

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Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Первый выпуск новостей на СТВ в воскресенье вышел в 8.30 – еще до начала работы инфоцентра. В нашей студии уже делились экспертным мнением о тогда еще предстоящем событии. Закончился же информационный день поздним вечером. Прямые эфиры обеспечивала передвижная телестанция СТВ, техника новейшего поколения. А еще – режиссеры, операторы, гримеры и водители.

Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Функционал инфоцентра планируют улучшить. Он будет работать и во время следующей избирательной кампании.

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Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Больше новостей по выборам в парламент Беларуси читайте здесь.

Люди в материале: Дмитрий Боярович
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЦИК обнародовал фамилии 110...
 
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