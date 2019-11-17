ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По факту смерти супругов из Беларуси, отдыхавших в Египте, проводится проверка

18.11.2019 16:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По факту смерти супружеской пары проводится проверка.  

По информации Следственного комитета, муж и жена находились на отдыхе в Египте. 23 октября вечером 56-летнему мужчине стало плохо. Он был доставлен в госпиталь Шарм-эль-Шейха. На следующий день мужчина скончался.  

28 октября с заявлением о проведении проверки по факту его смерти обратилась в правоохранительные органы сестра мужчины.  

По данным из материалов проверки следует, что 25 октября по возвращению в Беларусь 54-летняя жена мужчины была госпитализирована. 13 ноября женщина скончалась.  

На момент начала проведения проверки по факту смерти ее супруга, женщина была без сознания, поэтому опросить ее не представлялось возможным.  

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз для установления причины смерти.  

Следователи незамедлительно направли уведомление о произошедшем в компетентные государственные органы Республики Беларусь. Произошедшему будет дана правовая оценка.  

Граждан, которые располагают какой-либо информацией об указанном инциденте, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по городу Минску по телефону: 8 017 389 55 55.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По факту смерти супружеской пары проводится проверка.   По информации Следственного комитета, муж и жена находились на отдыхе в Египте. 23...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заявление Федерации профсоюзов Беларуси по итогам выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика