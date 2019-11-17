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В Червенском районе женщина подозревается в убийстве сожителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 ноября в одном из домов деревни Кулики Червенского района медики констатировали смерть 43-летнего мужчины.
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Были проведены неотложные следственные действия и установлена подозреваемая. Ею оказалась 42-летняя хозяйка дома, она задержана. Известно, что женщина проживала вместе с потерпевшим, у них есть двухлетний ребёнок.
Предварительно, фигурантка была пьяна и у неё возник конфликт с сожителем на почве неприязненных отношений. Женщина нанесла потерпевшему колото-резаное ранение. В выдыхаемом воздухе подозреваемой зафиксировано 1,8 промилле.
Ребёнок передан специалистам в детское отделение учреждения здравоохранения. Ранее семья была признана находящейся в социально опасном положении.
Выясняются причины и условия, способствовавшие преступлению. Назначено проведение экспертиз.
На неделе в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с множественными ранениями ножом.
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Новости Беларуси. 18 ноября в одном из домов деревни Кулики Червенского района медики констатировали смерть 43-летнего мужчины. Как сообщает УСК по Минской...
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