ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Червенском районе женщина подозревается в убийстве сожителя

18.11.2019 16:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 ноября в одном из домов деревни Кулики Червенского района медики констатировали смерть 43-летнего мужчины. 

Как сообщает УСК по Минской области, на теле погибшего были следы криминальной смерти. К месту происшествия были направлены милиционеры и эксперт ГКСЭ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Были проведены неотложные следственные действия и установлена подозреваемая. Ею оказалась 42-летняя хозяйка дома, она задержана. Известно, что женщина проживала вместе с потерпевшим, у них есть двухлетний ребёнок. 

В Червенском районе женщина подозревается в убийстве сожителя
Фото: УСК по Минской области 

Предварительно, фигурантка была пьяна и у неё возник конфликт с сожителем на почве неприязненных отношений. Женщина нанесла потерпевшему колото-резаное ранение. В выдыхаемом воздухе подозреваемой зафиксировано 1,8 промилле. 

Ребёнок передан специалистам в детское отделение учреждения здравоохранения. Ранее семья была признана находящейся в социально опасном положении. 

Выясняются причины и условия, способствовавшие преступлению. Назначено проведение экспертиз. 

На неделе в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с множественными ранениями ножом.

В убийстве подозревалась супруга потерпевшего – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 18 ноября в одном из домов деревни Кулики Червенского района медики констатировали смерть 43-летнего мужчины.  Как сообщает УСК по Минской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спецназ начал разгон протестующих в Тбилиси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • портмоне мужское брендовое вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика