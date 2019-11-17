Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года

Источник материала: СТВ

Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, инцидент произошел почти год назад. По данным ФСБ России, суда нарушили государственную границу.

На борту были 24 моряка. Они вернулись на родину этой осенью в рамках обмена пленными между сторонами. Буксир и два бронированных артиллерийских катера передали в нейтральных водах. В ближайшее время их доставят в Одессу.







