Впервые в истории. Парень из Гомеля победил в конкурсе для программистов в Техасе

Источник материала: KYKY

Парень родом из Гомеля Геннадий Короткевич (теперь – он аспирант ИТМО в Петербурге) впервые в истории конкурса Topcoder Open победил сразу в двух треках. Об этом сообщает news.ifmo.ru.

Справка. Topcoder Open (TCO) – это турнир по программированию, который каждый год проводится корпорацией TopCoder, чтобы поощрить сообщество разработчиков. Компания проводит индивидуальные соревнования по спортивному программированию, которые основаны на системе рейтингов. Кроме онлайн-соревнований, в течение турнира организуются и региональные этапы. Их цель – расширить сообщество TopCoder.

Topсoder Open запустили c 2001 года. Конкурс включает в себя шесть видов соревнований: Algorithm, Development, First2Finish, UI Design, UI Prototype и Marathon. После завершения онлайн-этапов по каждому из треков определяются победители, набравшие наибольшее количество очков. Именно они получают возможность отправиться на очный финал. В этом году финал проводился с 13 по 16 ноября в Хьюстоне (американский штат Техас).

Обладатель всевозможных наград топовых состязаний для программистов Геннадий Короткевич выступил в треках Algorithm и Marathon – и победил в обоих.

Фото обложки: Маша Парфитт.