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Кейс-форум по вопросам безопасности бизнеса пройдет в Минске
18.11.2019 17:21 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Любой бизнес уязвим не только к угрозам из вне, но и внутри компании. И первое, что необходимо предпринять – это выстроить эффективную систему безопасности бизнеса, исходя из рисков конкретной компании.
Опытные руководители понимают, что построение системы безопасности бизнеса, это не разовый проект. Это стратегия, требующая комплексного подхода.
Именно поэтому, уже третий год подряд, в Минске собирают экспертов-практиков в сфере безопасности для обсуждения актуальных проблем и тенденций. И уже совсем скоро – 11 декабря 2019 г. – на
Традиционно Генеральным партнером форума выступает
Когда и где?
• Дата: 11 декабря 2019 г.
• Место: Crowne Plaza Minsk Hotel
• Время: 09:00 - 18:00
Как это будет в 2019?
А, главное - подробный разбор проблематики на реальных примерах из практики, дискуссионные панели с экспертами и открытый диалог с участниками!
Ключевые темы:
Для кого мероприятие?
• Собственников, партнеров в бизнесе, инвесторов;
• Руководителей компаний;
• Руководителей в сфере финансов, правовой безопасности, IT, управления персоналом
• Риск-менеджеров, внутренних аудиторов, юристов, ревизоров, специалистов служб безопасности
Все подробности, условия участия и регистрация тут:
Организаторы мероприятия – Первый белорусский веб-сервис поиска, комплексной проверки и мониторинга контрагентов kartoteka.by, ООО «БизнесСтарт», Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса. Ключевой информационный партнер – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
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11 декабря в третий раз состоится форум «Troubleshooting. Безопасность бизнеса».
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