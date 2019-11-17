Кейс-форум по вопросам безопасности бизнеса пройдет в Минске

Любой бизнес уязвим не только к угрозам из вне, но и внутри компании. И первое, что необходимо предпринять – это выстроить эффективную систему безопасности бизнеса, исходя из рисков конкретной компании.

Опытные руководители понимают, что построение системы безопасности бизнеса, это не разовый проект. Это стратегия, требующая комплексного подхода.

Именно поэтому, уже третий год подряд, в Минске собирают экспертов-практиков в сфере безопасности для обсуждения актуальных проблем и тенденций. И уже совсем скоро – 11 декабря 2019 г. – на III Кейс-форуме «Troubleshooting. Безопасность бизнеса» будут обсуждаться вопросы комплексного построения системы безопасности бизнеса с учетом белорусских реалий.





Традиционно Генеральным партнером форума выступает Альфа-банк . Ключевой информационный партнер – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Когда и где?

• Дата: 11 декабря 2019 г.

• Место: Crowne Plaza Minsk Hotel

• Время: 09:00 - 18:00

Как это будет в 2019?

4 ключевые кейс-сессии + закрытая сессия для первых лиц компании;

25+ «живых» кейсов о безопасности персонала, активов, финансов, ценностей, IT-сферы, репутации и многом другом;

1 узкоспециализированный закрытый круглый стол для специалистов сферы безопасности;

сильный состав спикеров и экспертов покажет реальные результаты и даст полезную и применимую «здесь и сейчас» информацию;

150+ участников – собственников и топ-менеджеров компаний, руководителей и специалистов, обеспечивающих безопасность бизнеса;

7 часов погружения в тему с теми, кому это тоже важно;

ключевые темы для бизнеса на 2020 год, на которые стоит обратить особо пристальное внимание

А, главное - подробный разбор проблематики на реальных примерах из практики, дискуссионные панели с экспертами и открытый диалог с участниками!

Ключевые темы:

Безопасный найм: входной, плановый, событийный контроль;

Конфликт интересов, злоупотребления и недобросовестность, корпоративные мошенничества: система внутреннего контроля, оценка ущерба и меры реагирования

Этапы развития бизнеса и соответствующее развитие культуры безопасности в компании: инструменты и практики;

Какие «романсы» поют финансы: манипулирование финансовыми данными и кросс-функциональное обеспечение финансовой безопасности в бизнесе;

Налоговая оптимизация или уклонение от уплаты налогов: кейсы «на грани»;

Структурирование активов через зарубежные компании и внимание контролирующих органов к этой теме в 2019 году.

Должная осмотрительность 3.0: построение бизнес-процесса проверки контрагентов для оценки рисков сотрудничества и возможных последствий;

Недобросовестная конкуренция как тренд: антимонопольный комплаенс и практика разрешения таких кейсов;

Конфликты, манипуляции и долги: нестандартные решения разрешения сложных ситуаций;

Безопасность и защита объектов интеллектуальной собственности;

Коммерческий шпионаж и коммерческая тайна: кейсы белорусской практики;

Кибербезопасность: правила защиты IT-систем компаний разных размеров и отраслей.

Для кого мероприятие?

• Собственников, партнеров в бизнесе, инвесторов;

• Руководителей компаний;

• Руководителей в сфере финансов, правовой безопасности, IT, управления персоналом

• Риск-менеджеров, внутренних аудиторов, юристов, ревизоров, специалистов служб безопасности

Все подробности, условия участия и регистрация тут: http://abcom.pro/troubleshooting

Организаторы мероприятия – Первый белорусский веб-сервис поиска, комплексной проверки и мониторинга контрагентов kartoteka.by, ООО «БизнесСтарт», Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса. Ключевой информационный партнер – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.