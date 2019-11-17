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Белавиа вводит безбагажные тарифы: разница в ценах до 65 евро
Источник материала: Myfin
Разница между стоимостью безбагажного перелета и минимальной стоимостью билета с багажом по маршруту «туда-обратно» будет составлять до 65
Тарифы авиакомпании разделены на пять групп: «Промо», «Лайт», «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».
В «Промо» и «Лайт» будут самые доступные по стоимости авиабилеты (бесплатно только ручную кладь весом не более 10 кг). При необходимости покупки багажа стоимость провоза одного чемодана снижена с 50 до 25 евро для вышеуказанных брендов.
В тарифы «Смарт» уже включен бесплатный провоз не только одного места ручной клади весом до 10 кг, но и зарегистрированного багажа весом до 23 кг, а также есть возможность бесплатного предварительного выбора отдельных категорий мест на борту самолета.
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Авиакомпания Белавиа с 18 ноября вводит новую структуру тарифов. Пассажиры самостоятельно смогут выбирать набор услуг для перелета
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