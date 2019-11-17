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Белавиа вводит безбагажные тарифы: разница в ценах до 65 евро

18.11.2019 17:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белавиа вводит безбагажные тарифы: разница в ценах до 65 евро
фото: belavia.by
Разница между стоимостью безбагажного перелета и минимальной стоимостью билета с багажом по маршруту «туда-обратно» будет составлять до 65 евро в зависимости от направления, сообщает пресс-служба «Белавиа». Например, минимальная стоимость билета «туда-обратно» без багажа в Калининград составит от 85 евро (минимум с багажом на данный момент от 115 евро), из Минска в Прагу без багажа – от 166 евро (теперь с багажом – от 191 евро), из Минска в Киев без багажа - от 109 евро (сейчас с багажом – 139 евро).

Тарифы авиакомпании разделены на пять групп: «Промо», «Лайт», «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».

В «Промо» и «Лайт» будут самые доступные по стоимости авиабилеты (бесплатно только ручную кладь весом не более 10 кг). При необходимости покупки багажа стоимость провоза одного чемодана снижена с 50 до 25 евро для вышеуказанных брендов.

В тарифы «Смарт» уже включен бесплатный провоз не только одного места ручной клади весом до 10 кг, но и зарегистрированного багажа весом до 23 кг, а также есть возможность бесплатного предварительного выбора отдельных категорий мест на борту самолета.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания Белавиа с 18 ноября вводит новую структуру тарифов. Пассажиры самостоятельно смогут выбирать набор услуг для перелета
 
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