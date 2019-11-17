Белавиа вводит безбагажные тарифы: разница в ценах до 65 евро

Источник материала: Myfin



фото: belavia.by

65 евро в зависимости от направления, сообщает пресс-служба «Белавиа». Например, минимальная стоимость билета «туда-обратно» без багажа в Калининград составит от 85 евро (минимум с багажом на данный момент от 115 евро), из 166 евро (теперь с багажом – от 191 евро), из Минска в Киев без багажа - от 109 евро (сейчас с багажом – 139 евро). Разница между стоимостью безбагажного перелета и минимальной стоимостью билета с багажом по маршруту «туда-обратно» будет составлять дов зависимости от направления, сообщает пресс-служба «Белавиа». Например, минимальная стоимость билета «туда-обратно» без багажа в Калининград составит от(минимум с багажом на данный момент от), из Минска в Прагу без багажа – от(теперь с багажом – от), из Минска в Киев без багажа - от(сейчас с багажом –).

Тарифы авиакомпании разделены на пять групп: «Промо», «Лайт», «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».

В «Промо» и «Лайт» будут самые доступные по стоимости авиабилеты (бесплатно только ручную кладь весом не более 10 кг). При необходимости покупки багажа стоимость провоза одного чемодана снижена с 50 до 25 евро для вышеуказанных брендов.

В тарифы «Смарт» уже включен бесплатный провоз не только одного места ручной клади весом до 10 кг, но и зарегистрированного багажа весом до 23 кг, а также есть возможность бесплатного предварительного выбора отдельных категорий мест на борту самолета.