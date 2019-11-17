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Украина покинула еще одно соглашение СНГ

18.11.2019 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наша южная соседка с 2014 года взяла курс на выход из содружества.

Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств. Об этом говорится в указе №851 Офиса президента Украины, сообщает "Украинская правда".

"Постановляю выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников СНГ, совершенной в городе Ташкент 15 мая 1992 года", - говорится в сообщении

Напомним, Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

10 декабря его подписал президент Петр Порошенко.


Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

В апреле прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.

Он также заявил, что Киев внимательно просмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам". После этого Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ.

В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Наша южная соседка с 2014 года взяла курс на выход из содружества.
 
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