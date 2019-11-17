"Боюсь за свою жизнь". Реутская выступила в суде с последним словом









С последним словом Людмила Реутская выступала полчаса, в одной руке она держала заранее написанную речь, во второй — носовой платок. Выступая перед судом, она плакала не раз, слезы на глазах были у коллег, которые весь процесс поддерживают Реутскую.





— Высокий суд, очень страшно звучит «последнее слово». Благодарю вас, что всегда давали мне возможность выступить, высказаться, — обратилась к суду обвиняемая Людмила Реутская. — Безусловно, я нарушала антикоррупционное законодательство. Я не должна была ни от кого принимать какие-либо материальные ценности и подарки: конфеты, сувениры, канцтовары. В этом признаюсь, глубоко раскаиваюсь. Не было ни одного дня в следственном изоляторе за 14 месяцев, чтобы не анализировала свои проступки, поведение. Я очень виновата и сильно раскаиваюсь.





Реутская все время повторяла: она не брала взятки, а подарки не стала отрицать. Думала, это от души ее поздравляют с праздниками. В последнем слове обвиняемая много говорила о работе в Минздраве, становлении фарминспекции, проектах и планах «моего управления».





— Простите, что так много говорю о работе, я как паровоз, локомотив пилила в эту сторону — и все оборвалось. Всегда работала в ущерб семье, личной жизни, — вздыхает Людмила Реутская.





Она рассказывает, что закончила школу с золотой медалью, университет — с красным дипломом, а в 1992 году пришла работать в Минздрав. Это были интересные времена, которые отнимали «силы и разум».





Даже за решеткой она остается в курсе того, чем живет ее управление, что происходит на фармацевтическом рынке. Последние новости Реутской в письмах в СИЗО сообщают коллеги.





— Один из руководителей Минздрава дал мне характеристику «жесткая, принципиальная, могла спорить с руководством любого уровня, отстаивать свою точку зрения». Конечно, это не всегда нравилось, но они принимали: я руководствуюсь интересами дела, разбираюсь в вопросе, никого не отфутболиваю, — продолжает Людмила Реутская. — Перед Минздравом была поставлена сложная и амбициозная задача — достигнуть 50-процентного присутствия белорусских лекарств на рынке.









По словам Реутской, она была награждена грамотами Совмина, Минздрава, медалью "союзного государства", она отличник здравоохранения.





Отдельно начальник управления решила остановиться на речи прокурора, который накануне выступал в прениях сторон. Государственный обвинитель усомнился в словах обвиняемой, что на нее сотрудники ГУБОПиК МВД оказывали давление, ведь Реутская молчала об этом все следствие и сделала заявление только в суде.





— О том, что мои права были нарушены и нельзя проводить допросы ночью, дольше 14 часов, подделывать даты допроса, узнала в СИЗО, когда у меня был статус, извините, спецконтингент. Я и сегодня боюсь за свою жизнь, когда говорю эти слова. Боюсь за жизнь близких. Да, на свободе я была жесткая и принципиальная, но когда находишься в другом статусе, живешь по-другому, думаешь и реагируешь. Именно поэтому никаких заявлений не делала, — объясняет Реутская.





Начальник управления вспоминает в суде, сколько документов международного уровня они разработали, по ее инициативе смогли присоединиться к программе международной помощи Евросоюза, благодаря которой Беларусь получила 4 миллиона евро, 2,5 миллиона было потрачено на покупку европейского оборудования, на котором проводят контроль качества лекарств.





Уже в СИЗО ее поддержала российская коллега и прислала письмо.





— Это было и приятно, и больно, — признается Людмила Реутская. — Меня неоднократно приглашали на работу за рубеж, должности предлагали, зарплату выше, но я большой патриот. Хочу работать именно в моей стране.





Сейчас Реутская переживает: после ее ареста приостановилась работа по присоединению к программе PIC/S. Это была одна из главных задач ее управления, это сразу бы позволило белорусским лекарствам участвовать в конкурсах госзакупок в странах Азии. Сегодня работа в этом направлении поставлена на паузу.





— Высокий суд, через две недели мне исполнится 58 лет. Мое здоровье в СИЗО серьезно ухудшилось, оно, наверное, и раньше не было блестящим, но не было времени прислушаться к себе. Самая моя главная и большая душевная боль — старенькая мама, которая ждет меня дома, пишет письма, их читать невозможно: «Доченька, скажи своим начальникам, чтобы тебя отпустили. Тогда скорее тебя обниму».





Высокий суд, получается, не только я наказана. Да, наказана правильно тем, что здесь нахожусь. То, что не могу смотреть за своей престарелой мамой, просто угнетает. Я полна желания и сил работать на благо своей родины, приносить пользу обществу. Пожалуйста, не наказывайте меня за то, чего не совершала. Никогда в жизни не принимала никаких денег. Накажите за то, что принимала. Верю в справедливый приговор и правосудие.





Приговор Людмиле Реутской будет оглашен 27 ноября









Напомним, выступая в прениях сторон, прокурор Валерия Таратынко попросила суд признать Людмилу Реутскую виновной по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество) и приговорить к 7 годам лишения свободы. iPhone, вентилятор и офисное кресло будут конфискованы как «ценности, приобретенные преступным путем».





— Коррупционные преступления несут с собой особую, повышенную общественную опасность, поскольку они медленно и изнутри подрывают прозрачную и честную деятельность госаппарата. Решение, которое примет суд в совещательной комнате, по мнению стороны обвинения, должно быть объективным, беспристрастным, но вместе с тем принципиальным в отношении любых проявлений незаконности, — отмечал государственный обвинитель.





По версии следствия, Реутская брала взятки за перерегистрацию лекарств, внесение изменений и продление регистрации, выдачу лицензии «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку препаратов. Общая сумма — 48 500 рублей, эту сумму обвиняемая перечислила на счет СК.