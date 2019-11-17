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Следственный комитет расследует странный хоккейный матч в чемпионате Беларуси

18.11.2019 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом» в белорусской Экстралиге. Об этом сообщает официальный сайт федерации хоккея.

«Запланированное на 18 ноября заседание Дисциплинарного комитета ФХБ не состоится в силу активной фазы оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении фигурантов матча между командами „Динамо-Молодечно“ и „Могилев“, состоявшегося 12 ноября.

ФХБ тесно сотрудничает с правоохранительными органами с целью установления всех обстоятельств „странного“ матча и вынесения по нему максимально объективной и исчерпывающей правовой оценки», — говорится в заявлении ФХБ.

В этой связи ФХБ считает преждевременными какие бы то ни было заявления и решения от имени общественных органов «до получения официальной информации от Следственного комитета и судебных инстанций».


Как напоминает tut.by, этот матч вызвал большие подозрения из-за котировок букмекеров (коэффициент на явного аутсайдера матча «Могилев» резко упал перед игрой — с 7.10 до 1.68), а также из-за хода поединка: «Динамо-Молодечно» лидировало 5:1, но проиграло 5:6.
 
Теги: Могилев
 
 
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Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом» в белорусской Экстралиге. Об этом сообщает...
 
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