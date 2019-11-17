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Макей пообещал скорое подписание соглашения о взаимном признании виз с Россией
18.11.2019 18:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: souzveche.ru
Подготовка документа находится на заключительной стадии, решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время, сообщил глава МИД Беларуси.
Такое заявление Владимир Макей сделал по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси 18 ноября, пишет
Проект соглашения предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Беларусь.
Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, но этого до сих пор не произошло.
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Подготовка документа находится на заключительной стадии, решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время, сообщил глава МИД Беларуси.
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