Макей пообещал скорое подписание соглашения о взаимном признании виз с Россией

Источник материала: Ежедневник



фото: souzveche.ru

Подготовка документа находится на заключительной стадии, решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время, сообщил глава МИД Беларуси.

Такое заявление Владимир Макей сделал по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси 18 ноября, пишет РИА Новости .

Проект соглашения предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Беларусь.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, но этого до сих пор не произошло.