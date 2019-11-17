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В Беларуси возросло количество зон, где нельзя использовать авиамодели
18.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Обновленный перечень запрещенных для использования авиамоделей зон содержится в приложении к постановлению Минобороны Беларуси,
В списке теперь 318 таких запретных зон с их описанием (географическими координатами). Наглядно ознакомиться с такими местами можно с помощью публичной кадастровой
Постановление
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Обновленный перечень запрещенных для использования авиамоделей зон содержится в приложении к постановлению Минобороны Беларуси, опубликованном на...
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