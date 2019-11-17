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В Беларуси возросло количество зон, где нельзя использовать авиамодели

18.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси возросло количество зон, где нельзя использовать авиамодели

Обновленный перечень запрещенных для использования авиамоделей зон содержится в приложении к постановлению Минобороны Беларуси, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В списке теперь 318 таких запретных зон с их описанием (географическими координатами). Наглядно ознакомиться с такими местами можно с помощью публичной кадастровой карты, отметив в панели «Отображение и информация / Таблица Содержания» (расположена справа) пункт «Зоны, запрещенные для использования авиамоделей/запретные/опасные».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Обновленный перечень запрещенных для использования авиамоделей зон содержится в приложении к постановлению Минобороны Беларуси, опубликованном на...
 
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