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В пунктах пропуска «Привалка» и «Бенякони» пограничники изъяли травяной чай с наркотиком

18.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пунктах пропуска «Привалка» и «Бенякони» пограничники изъяли травяной чай с наркотиком

Сразу два случая попытки провоза чая Relax, содержащего коноплю, были выявлены на белорусско-литовской границе.

Первый произошел 15 ноября в пункте пропуска «Привалка». На заднем сидении автомобиля Mercedes, который следовал на въезд в Беларусь, пограничный наряд обнаружил две упаковки Relax. Водитель авто – гражданин Литвы – заявил, что купил успокаивающий напиток в самом обычном магазине.

В пунктах пропуска «Привалка» и «Бенякони» пограничники изъяли травяной чай с наркотиком

На следующий день в пункте пропуска «Бенякони» аналогичная ситуация произошла с гражданином Беларуси. Audi под управлением 23-летнего жителя Гродненской области следовал на въезд в страну. При осмотре багажника с помощью служебной собаки была выявлена упаковка такого же чая.

В обоих случаях травяной чай изъят правоохранителями и направлен на экспертизу.

Госпогранкомитет напоминает о запрете незаконного перемещения наркотических средств через государственную границу. Ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 328-1 УК Республики Беларусь в виде лишения свободы.

gpk.gov.by
 
 
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Сразу два случая попытки провоза чая Relax, содержащего коноплю, были выявлены на белорусско-литовской границе. Первый произошел 15 ноября в пункте пропуска...
 
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