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До 15 декабря возможны затруднения при пересечении белорусско-литовской границы

18.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

До 15 декабря возможны затруднения при пересечении белорусско-литовской границы

В пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны – пункт пропуска «Привалка») будут проводиться работы. В указанный период на литовском погранпереходе будет организовано реверсивное движение.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрутов через государственную границу.

К слову, следить за обстановкой в пунктах пропуска в режиме реального времени можно здесь.

https://grodnonews.by

 
 
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В пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны – пункт пропуска «Привалка») будут проводиться работы. В указанный период на литовском погранпереходе будет...
 
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