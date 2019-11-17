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До 15 декабря возможны затруднения при пересечении белорусско-литовской границы
18.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны – пункт пропуска «Привалка») будут проводиться работы. В указанный период на литовском погранпереходе будет организовано реверсивное движение.
Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрутов через государственную границу.
К слову, следить за обстановкой в пунктах пропуска в режиме реального времени
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В пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны – пункт пропуска «Привалка») будут проводиться работы. В указанный период на литовском погранпереходе будет...
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