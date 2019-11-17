До 15 декабря возможны затруднения при пересечении белорусско-литовской границы

Источник материала: Вороновская газета





В пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны – пункт пропуска «Привалка») будут проводиться работы. В указанный период на литовском погранпереходе будет организовано реверсивное движение.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрутов через государственную границу.

К слову, следить за обстановкой в пунктах пропуска в режиме реального времени можно здесь.

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