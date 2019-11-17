ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на неделе: в Беларуси похолодает

18.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

На текущей неделе в Беларуси похолодает.

Вторник ожидается без существенных осадков, лишь днем местами по востоку республики пройдут небольшие дожди. В отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, местами она понизится до нуля - минус 1 градуса, днем будет от 3 градусов тепла по востоку страны до 12 градусов по юго-западу.

В среду, 20 ноября, будет без существенных осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку республики пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, по востоку при прояснениях будет от нуля до минус 2 градусов, днем ожидается 2-9 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 11 градусов.

В четверг, 21 ноября, также существенных осадков не ожидается. Ночью и утром будет слабый туман. В дневные часы местами ожидается порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток в основном составит 0-7 градусов тепла, лишь ночью по востоку страны она понизится до минус 1-3 градусов, а днем по юго-западу будет 8-9 градусов тепла.

В пятницу, 22 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по крайнему западу страны возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега, возможен слабый гололед. Ночью будет 1-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях до минус 9-10 градусов. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, в западных районах республики будет немного теплее - ночью от нуля до плюс 3 градусов, днем - 3-5 градусов тепла.


Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На текущей неделе в Беларуси похолодает.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэзентацыя кнігі «Беларусь. Храм і краявід» адбудзецца 20 лістапада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика