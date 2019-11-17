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Макей: решение по соглашению между Беларусью и РФ о взаимном признании виз может быть принято в ближайшее время

18.11.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Решение по белорусско-российскому соглашению о взаимном признании виз может быть принято в ближайшее время.

Макей: решение по соглашению между Беларусью и РФ о взаимном признании виз может быть принято в ближайшее время

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
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  Решение по белорусско-российскому соглашению о взаимном признании виз может быть принято в ближайшее время. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел...
 
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