Макей: решение по соглашению между Беларусью и РФ о взаимном признании виз может быть принято в ближайшее время

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Решение по белорусско-российскому соглашению о взаимном признании виз может быть принято в ближайшее время.





Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.