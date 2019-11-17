Искал королька, а встретил кабана. История парня из Бреста, который стал бёрдвотчером

Источник материала: Виртуальный Брест

Его спорт – прогулки по лесу с тяжёлым фотооборудованием, мечта – открыть новый вид птиц. Зелёный портал познакомился с Виталием Некрашевичем, художником и учителем по образованию и фотографом по призванию, который делает невероятные работы.





Фотографии, сделанные с душой

Поначалу я даже не смогла для себя чётко сформулировать, чем именно меня зацепили фотографии Виталия Некрашевича. Ответ пришёл при нашей встрече для интервью, когда невысокий парень в очках сел напротив меня и улыбнулся.

Теперь знаю, что в этих кадрах особенное: в них присутствует душа человека. Это чувствуется в каждой травинке на фото, в любом птичьем пёрышке, во взмахе крыла.

У Виталия ДЦП, он – слабослышащий. Во время беседы думаю совсем о другом, о том, что выходит на первый план: как же это круто, когда у человека есть увлечение, которым он буквально горит!





Начинал с «мыльницы»

Увлечение фотографией началось лет 12 назад, когда наш герой купил себе фотоаппарат-«мыльницу» и вовсю принялся снимать цветы и пейзажи в родном городе Кобрине. После школы поступил в Минский колледж декоративно-прикладного искусства, тогда же заинтересовался наблюдением за птицами.

«Я приобрёл себе фотоаппарат посерьёзнее и начал фотоохоту на птиц, – делится Виталий. – До сих пор помню свою радость от первых снимков нового для меня вида – это была лазоревка, разновидность синицы.

Думаю, шведские терапевты не зря назначают пациентам в качестве лечения наблюдение за птицами. Благодаря занятиям фотоанималистикой происходит развитие внимания, слуха и мышц».

Фотографии Некрашевича попадали на выставки во Дворце Республики в Минске, в Кобрине. После окончания учёбы Виталий устроился инструктором по трудотерапии в центр занятости, водил ребят с инвалидностью на природу, показывал им птиц. Когда контракт закончился, уехал в Брест и записался на курсы операторов ЭВМ.





Школа бёрдвотчеров многому научила

В свободное время Виталий по-прежнему гулял по городу и фотографировал – природу, птиц. Прошлой весной ему на глаза попалось объявление о наборе желающих пройти курс Школы бёрдвотчера (от английского bird – «птица» и watch – «наблюдение»).

ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит такие занятия в рамках инициативы «Будь здоровым с птицами». Конечно же, Виталий записался на курс, который длился с конца февраля до конца апреля.

«Если весной пройти по экологической тропе Бреста, можно увидеть около 40 видов птиц, а в Брестской крепости – около 50, – рассказывает Виталий. – У нас остаются зимовать крапивник, зимородок, прилетают хохлатая и морская чернеть, красноголовый нырок.

После окончания Школы бёрдвотчера у нас сложилась компания из шести увлечённых любителей природы. Мы ездим по районам и наблюдаем за различными птицами.





Когда мне удаётся сфотографировать какую-то необычную, на мой взгляд, птицу, отправляю фото на страничку «Клуб200» . Я оформил членство в АПБ, мне регулярно присылают информацию о птицах и связанных с ними событиях».

Год назад работа Виталия Некрашевича заняла второе место на конкурсе фотографий бёрдвотчеров в номинации «Необычный ракурс».

В следующем году он планирует свою выставку в Полоцке, а затем в Бресте. Виталий уже показывал свои работы брестчанам – во время мероприятий в парке культуры и отдыха на Дне инвалидов.





Мусор за собой оставляют бесчувственные люди

«Бёрдвотчинг – прекрасное хобби, – говорит Виталий. – Когда после тяжёлого рабочего дня ты оказываешься на природе, то забываешь обо всех проблемах, полноценно отдыхаешь.

Случаются и не очень приятные моменты. Например, когда находишь на территории, где охота запрещена, убитую птицу. В них стреляют ради забавы, не разбираясь, краснокнижник перед ними или нет. Птичек так и оставляют лежать на земле…

Мне кажется странной ситуация, когда в Минприроды есть охотники. Пока это так, ситуация вряд ли изменится к лучшему. Было бы здорово, если бы бёрдвотчеров наделили правом пресекать незаконную охоту.





Ещё один пример бесчувственного отношения к природе – мусор. Мы с женой всегда берём с собой пакет, отправляясь в лес или на пляж, собираем оставленные кем-то окурки и пластиковые бутылки. Такой мусор вреден и даже опасен для птиц и животных.

Видимо, его оставляют люди, которые привыкли, что за ними всегда кто-то должен убирать. У них отсутствует чувство прекрасного.





Как сделать красивые фотографии?

Основные правила, которых стоит придерживаться в поисках птиц:

избегать ярких цветов в одежде;

выключить звук в телефоне;

не делать резких движений.

Для качественных съёмок, конечно же, должен быть не телефон, а фотоаппарат и телеобъектив с фокусным расстоянием не менее 300 мм.

Снимать лучше утром или вечером;

в меню фотоаппарата есть беззвучный режим съёмки;

отключите вспышку.





Ушастая сова

Если вы заметили птицу, постарайтесь идти бесшумно, не разговаривая, не наступая на веточки или шуршащие листья. Подходить поближе нужно так, будто вы просто проходите мимо: бочком, не смотря на птицу. Как только подошли на нужное расстояние, быстро поворачиваетесь и снимаете.

Есть птицы, которых сложно сфотографировать, так как, если подойти слишком близко, они могут улететь и больше не вернуться на это место. Например, белая лазоревка или золотистая щурка – это краснокнижные виды, которые я очень хотел бы снять, но пока не довелось.





Байки бёрдвотчера. «Мой» королёк ждал возле автобуса

Однажды весной я решил поискать в Беловежской пуще красноголового королька, который часто залетает туда с запада. Безрезультатно бродил несколько часов, пока не понял, что заблудился.

Остановился, открыл карту в телефоне – и вдруг прямо передо мной появляется кабан. Я не знаю, что делать, стою. Он тоже стоит и смотрит на меня. Ну, думаю, приплыл.

Начал потихоньку пятиться, отошёл от зверя подальше и бросился бежать. К счастью, кабан меня не преследовал. Перевёл я дух, сориентировался и пошёл в сторону остановки – времени до автобуса оставалось немного.

По пути в старом ельнике сфотографировал хохлатую синицу, чижика, желтоголового королька, а красноголового королька так и нет. Что поделать, сел я на скамейку, жду автобуса.

Слышу, сверху кто-то пикает. Поднимаю голову – он самый, красноголовый королёк! Хватаю фотоаппарат и начинаю щёлкать. Восемь часов его искал, кабана встретил, а «мой» королёк преспокойно ждал меня возле самой остановки автобуса.





Красноголовый королёк

Прятки с любопытным фазаном

Однажды я поехал в заказник, чтобы поснимать колхидских фазанов. Иду, высматриваю. Вижу парочку, бегом за ними, а они от меня в кусты.

Эх, думаю, не удалась попытка. Но не сдаюсь, сел на скамейку и жду. А хитрюга фазан сделал круг и появился позади меня. Только я повернулся, чтобы сделать кадр, как он снова дал дёру и скрылся.

Погулял я там полчаса в ожидании и пошёл дальше. Смотрю, метров через 150 сидит тот же фазан на заборе. Пока он меня не заметил, пробрался я сквозь кусты и вышел прямо на него.

Фазан от неожиданности глаза вылупил от страха. Пока он сидел и думал, я сделал парочку удачных кадров. А фазан взлетел вертикально вверх и больше я его не видел.





Мечтаю открыть новый вид птиц

Сейчас я работаю в унитарном предприятии «Промбрис» Общественного объединения «Белорусское общество глухих» в Бресте.

Люблю читать о птицах, смотреть чужие фотоработы, перенимать опыт. В детстве, когда мама уходила на работу, она всегда оставляла меня с котом – чтобы я не скучал. Сейчас я живу в общежитии, но когда-нибудь, когда перееду в свою квартиру, обязательно заведу котика.

Мой спорт – многокилометровые прогулки на свежем воздухе с тяжёлым фотографическим оборудованием. Чтобы «поймать» птицу, надо много двигаться. Моя заветная мечта – открыть новый для Беларуси вид птиц.





Хотелось бы, чтобы работы фотографов-анималистов больше печатались в СМИ – ведь с их помощью люди смогут больше узнавать о природе родного края.

Интересно было бы поехать в Грузию или Азербайджан – там есть виды птиц, которых нет в Беларуси, а виза туда не нужна. Я не могу водить машину, было бы здорово принять в нашу компанию любителя природы с личным автомобилем. Тогда мы смогли бы передвигаться в более отдалённые уголки страны».

Посмотреть больше работ Виталия Некрашевича или связаться с ним можно здесь.





Аист

















































Длиннохвостая синица







