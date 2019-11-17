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Искал королька, а встретил кабана. История парня из Бреста, который стал бёрдвотчером
18.11.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Его спорт – прогулки по лесу с тяжёлым фотооборудованием, мечта – открыть новый вид птиц. Зелёный портал познакомился с Виталием Некрашевичем, художником и учителем по образованию и фотографом по призванию, который делает невероятные работы.
Фотографии, сделанные с душой
Поначалу я даже не смогла для себя чётко сформулировать, чем именно меня зацепили фотографии Виталия Некрашевича. Ответ пришёл при нашей встрече для интервью, когда невысокий парень в очках сел напротив меня и улыбнулся.
Теперь знаю, что в этих кадрах особенное: в них присутствует душа человека. Это чувствуется в каждой травинке на фото, в любом птичьем пёрышке, во взмахе крыла.
У Виталия ДЦП, он – слабослышащий. Во время беседы думаю совсем о другом, о том, что выходит на первый план: как же это круто, когда у человека есть увлечение, которым он буквально горит!
Начинал с «мыльницы»
Увлечение фотографией началось лет 12 назад, когда наш герой купил себе фотоаппарат-«мыльницу» и вовсю принялся снимать цветы и пейзажи в родном городе Кобрине. После школы поступил в Минский колледж декоративно-прикладного искусства, тогда же заинтересовался наблюдением за птицами.
«Я приобрёл себе фотоаппарат посерьёзнее и начал фотоохоту на птиц, – делится Виталий. – До сих пор помню свою радость от первых снимков нового для меня вида – это была лазоревка, разновидность синицы.
Думаю, шведские терапевты не зря назначают пациентам в качестве лечения наблюдение за птицами. Благодаря занятиям фотоанималистикой происходит развитие внимания, слуха и мышц».
Фотографии Некрашевича попадали на выставки во Дворце Республики в Минске, в Кобрине. После окончания учёбы Виталий устроился инструктором по трудотерапии в центр занятости, водил ребят с инвалидностью на природу, показывал им птиц. Когда контракт закончился, уехал в Брест и записался на курсы операторов ЭВМ.
Школа бёрдвотчеров многому научила
В свободное время Виталий по-прежнему гулял по городу и фотографировал – природу, птиц. Прошлой весной ему на глаза попалось объявление о наборе желающих пройти курс Школы бёрдвотчера (от английского bird – «птица» и watch – «наблюдение»).
ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит такие занятия в рамках инициативы «Будь здоровым с птицами». Конечно же, Виталий записался на курс, который длился с конца февраля до конца апреля.
«Если весной пройти по экологической тропе Бреста, можно увидеть около 40 видов птиц, а в Брестской крепости – около 50, – рассказывает Виталий. – У нас остаются зимовать крапивник, зимородок, прилетают хохлатая и морская чернеть, красноголовый нырок.
После окончания Школы бёрдвотчера у нас сложилась компания из шести увлечённых любителей природы. Мы ездим по районам и наблюдаем за различными птицами.
Когда мне удаётся сфотографировать какую-то необычную, на мой взгляд, птицу, отправляю фото
Год назад работа Виталия Некрашевича заняла второе место на конкурсе фотографий бёрдвотчеров в номинации «Необычный ракурс».
В следующем году он планирует свою выставку в Полоцке, а затем в Бресте. Виталий уже показывал свои работы брестчанам – во время мероприятий в парке культуры и отдыха на Дне инвалидов.
Мусор за собой оставляют бесчувственные люди
«Бёрдвотчинг – прекрасное хобби, – говорит Виталий. – Когда после тяжёлого рабочего дня ты оказываешься на природе, то забываешь обо всех проблемах, полноценно отдыхаешь.
Случаются и не очень приятные моменты. Например, когда находишь на территории, где охота запрещена, убитую птицу. В них стреляют ради забавы, не разбираясь, краснокнижник перед ними или нет. Птичек так и оставляют лежать на земле…
Мне кажется странной ситуация, когда в Минприроды есть охотники. Пока это так, ситуация вряд ли изменится к лучшему. Было бы здорово, если бы бёрдвотчеров наделили правом пресекать незаконную охоту.
Ещё один пример бесчувственного отношения к природе – мусор. Мы с женой всегда берём с собой пакет, отправляясь в лес или на пляж, собираем оставленные кем-то окурки и пластиковые бутылки. Такой мусор вреден и даже опасен для птиц и животных.
Видимо, его оставляют люди, которые привыкли, что за ними всегда кто-то должен убирать. У них отсутствует чувство прекрасного.
Как сделать красивые фотографии?
Основные правила, которых стоит придерживаться в поисках птиц:
Для качественных съёмок, конечно же, должен быть не телефон, а фотоаппарат и телеобъектив с фокусным расстоянием не менее 300 мм.
Ушастая сова
Если вы заметили птицу, постарайтесь идти бесшумно, не разговаривая, не наступая на веточки или шуршащие листья. Подходить поближе нужно так, будто вы просто проходите мимо: бочком, не смотря на птицу. Как только подошли на нужное расстояние, быстро поворачиваетесь и снимаете.
Есть птицы, которых сложно сфотографировать, так как, если подойти слишком близко, они могут улететь и больше не вернуться на это место. Например, белая лазоревка или золотистая щурка – это краснокнижные виды, которые я очень хотел бы снять, но пока не довелось.
Байки бёрдвотчера. «Мой» королёк ждал возле автобуса
Однажды весной я решил поискать в Беловежской пуще красноголового королька, который часто залетает туда с запада. Безрезультатно бродил несколько часов, пока не понял, что заблудился.
Остановился, открыл карту в телефоне – и вдруг прямо передо мной появляется кабан. Я не знаю, что делать, стою. Он тоже стоит и смотрит на меня. Ну, думаю, приплыл.
Начал потихоньку пятиться, отошёл от зверя подальше и бросился бежать. К счастью, кабан меня не преследовал. Перевёл я дух, сориентировался и пошёл в сторону остановки – времени до автобуса оставалось немного.
По пути в старом ельнике сфотографировал хохлатую синицу, чижика, желтоголового королька, а красноголового королька так и нет. Что поделать, сел я на скамейку, жду автобуса.
Слышу, сверху кто-то пикает. Поднимаю голову – он самый, красноголовый королёк! Хватаю фотоаппарат и начинаю щёлкать. Восемь часов его искал, кабана встретил, а «мой» королёк преспокойно ждал меня возле самой остановки автобуса.
Красноголовый королёк
Прятки с любопытным фазаном
Однажды я поехал в заказник, чтобы поснимать колхидских фазанов. Иду, высматриваю. Вижу парочку, бегом за ними, а они от меня в кусты.
Эх, думаю, не удалась попытка. Но не сдаюсь, сел на скамейку и жду. А хитрюга фазан сделал круг и появился позади меня. Только я повернулся, чтобы сделать кадр, как он снова дал дёру и скрылся.
Погулял я там полчаса в ожидании и пошёл дальше. Смотрю, метров через 150 сидит тот же фазан на заборе. Пока он меня не заметил, пробрался я сквозь кусты и вышел прямо на него.
Фазан от неожиданности глаза вылупил от страха. Пока он сидел и думал, я сделал парочку удачных кадров. А фазан взлетел вертикально вверх и больше я его не видел.
Мечтаю открыть новый вид птиц
Сейчас я работаю в унитарном предприятии «Промбрис» Общественного объединения «Белорусское общество глухих» в Бресте.
Люблю читать о птицах, смотреть чужие фотоработы, перенимать опыт. В детстве, когда мама уходила на работу, она всегда оставляла меня с котом – чтобы я не скучал. Сейчас я живу в общежитии, но когда-нибудь, когда перееду в свою квартиру, обязательно заведу котика.
Мой спорт – многокилометровые прогулки на свежем воздухе с тяжёлым фотографическим оборудованием. Чтобы «поймать» птицу, надо много двигаться. Моя заветная мечта – открыть новый для Беларуси вид птиц.
Хотелось бы, чтобы работы фотографов-анималистов больше печатались в СМИ – ведь с их помощью люди смогут больше узнавать о природе родного края.
Интересно было бы поехать в Грузию или Азербайджан – там есть виды птиц, которых нет в Беларуси, а виза туда не нужна. Я не могу водить машину, было бы здорово принять в нашу компанию любителя природы с личным автомобилем. Тогда мы смогли бы передвигаться в более отдалённые уголки страны».
Посмотреть больше работ Виталия Некрашевича или связаться с ним можно
Аист
Длиннохвостая синица
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Его спорт – прогулки по лесу с тяжёлым фотооборудованием, мечта – открыть новый вид птиц. Зелёный портал познакомился с Виталием Некрашевичем, художником и...
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