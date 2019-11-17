Ящики с песком устанавливают прямо напротив велопереходов. А где же ещё?

Источник материала: Виртуальный Брест

Фотофакт от За-Вело-Брест . Ящики с песком дело нужное, в условиях оледенения тротуара даже необходимое. Всё равно велосипедистам пора постепенно переходить на общественный транспорт, да?





- На многих перекрёстках Бреста! На просьбу сдвинуть правее на обочину вдоль проезжей части, была, считай, послана коммунальным работником)) - информирует читательница Людмила.



