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Ящики с песком устанавливают прямо напротив велопереходов. А где же ещё?
18.11.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фотофакт
- На многих перекрёстках Бреста! На просьбу сдвинуть правее на обочину вдоль проезжей части, была, считай, послана коммунальным работником)) - информирует читательница Людмила.
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Фотофакт от За-Вело-Брест. Ящики с песком дело нужное, в условиях оледенения тротуара даже необходимое. Всё равно велосипедистам пора постепенно переходить на...
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