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Лавров и Макей подписали программу согласованных действий во внешней политике
18.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ближайшие союзники и стратегические партнеры. Министры иностранных дел России и Беларуси сегодня встретились в Москве, передает телеканал «МИР 24».
«В следующем году к Беларуси переходит председательство в органах Евразийского экономического союза. Мы по-прежнему нацелены на реализацию совместной конечной цели интеграции – создание полномасштабного экономического союза, который обеспечивал бы действительно свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, способствовал бы повышению уровня жизни граждан наших стран», – отметил Макей.
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Нынешняя встреча прошла в год 20-летия с подписания Договора о создании Союзного государства.
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