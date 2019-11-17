Лавров и Макей подписали программу согласованных действий во внешней политике

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ближайшие союзники и стратегические партнеры. Министры иностранных дел России и Беларуси сегодня встретились в Москве, передает телеканал «МИР 24».



Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Глава российского МИД подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в год 20-летия с подписания Договора о создании Союзного государства.

«Главный итог совместной работы дипломатических ведомств, наверное, можно подвести таким образом. Сегодня Россия и Беларусь – единомышленники практически по всем ключевым проблемам современности. Мы условились и далее тесно взаимодействовать по актуальным вопросам глобальной повестки дня, продвигать совместные инициативы в ООН, ОБСЕ, на других многосторонних площадках. Решению этих задач будет способствовать подписанной нами сегодня программе согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы», – сказал Лавров.

«В следующем году к Беларуси переходит председательство в органах Евразийского экономического союза. Мы по-прежнему нацелены на реализацию совместной конечной цели интеграции – создание полномасштабного экономического союза, который обеспечивал бы действительно свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, способствовал бы повышению уровня жизни граждан наших стран», – отметил Макей.