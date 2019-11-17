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В Минске нашли двух пропавших 11-летних школьниц

18.11.2019 18:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске нашли двух пропавших 11-летних школьниц
Фото из открытых источников

Как стало известно, информация о пропавших девочках появилась утром 18 ноября. 11-летние Ульяна Анищенко и Екатерина Новикова ушли из дома в Минске в неизвестном направлении и пропали.

В Минске нашли двух пропавших 11-летних школьниц В Миорском районе всю ночь искали двоих пропавших школьников

К счастью, девочек вскоре нашли живыми и здоровыми на железнодорожном вокзале, передает ОИОС ГУВД Мингорисполкома. Школьницы переданы родителям.

По некоторым данным, девочки решили съездить на электричке в Пуховичский район, где находится жилье родственников одной из них. Возвратившись назад, их и обнаружили на минском вокзале правоохранители.

Сейчас милиция устанавливает причины ухода детей из дома. Сообщается, что ранее школьницы уже неоднократно это делали.

 
Теги: Минск
 
 
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Девочки решили съездить на электричке в Пуховичский район.
 
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