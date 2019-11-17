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Михаил Орда: многие наблюдатели занимались собственным политическим пиаром
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Миссии международных наблюдателей выступили с оценками парламентских выборов. На эту избирательную кампанию аккредитовали рекордное количество экспертов – 1028. Они посещали участки и следили за голосованием во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мнения и оценки изучил Григорий Азаренок.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Самое большое международное представительство – от СНГ, 475 человек из 8 стран. Кстати, эта миссия для Содружества стала юбилейной, сотой по счету. Они посетили полторы сотни округов по всей стране. Также за ходом голосования следили эксперты из ШОС, ПАСЕ и ОБСЕ. Организаторы пошли на встречу и все просьбы наблюдателей выполнили. При посещении участков для наблюдателей не было закрытых мест. Члены комиссий предоставляли всю информацию и отвечали на любые вопросы.
Владимир Круглый, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ) член Совета федерации Российской Федерации:
Оценили наблюдатели и подход к избирателю. Важно, чтобы все имели возможность голосовать. Для маломобильных граждан создали условия комфортного волеизъявления на каждом участке – где-то подъемники, где-то отдельные кабинки. Помогали и волонтеры.
Григорий Азаренок:
Для каждого наблюдателя важны были разные аспекты выборов.
Артем Туров, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), депутат Государственной думы Российской Федерации:
Важен и взгляд изнутри: на участках работали 30 тысяч наблюдателей из Беларуси. Представители всех возможных партий, объединений, союзов, люди разных профессий и политических взглядов. Работали спокойно и профессионально.
Татьяна Русак, наблюдатель от Белорусской федерации профсоюзов:
Григорий Азаренок:
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Григорий Азаренок:
Правда, на западном фронте, к сожалению, без перемен. Наблюдатели от ОБСЕ и ПАСЕ умудрились найти черную кошку, которой не было в темной комнате. Абсурдное заявление о предварительных итогах выборов заставляет только развести руки от полнейшей необъективности.
А вот структура посерьезнее – Евросовет – сегодня утвердил решение о визовом соглашении с Беларусью. Скоро определятся с датой, когда оно вступит в силу. Вот это – разумный выбор. Все-таки чему-то Европа у нас учится. Хоть и медленно.
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Новости Беларуси. Миссии международных наблюдателей выступили с оценками парламентских выборов. На эту избирательную кампанию аккредитовали рекордное...
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