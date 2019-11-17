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Михаил Орда: многие наблюдатели занимались собственным политическим пиаром

18.11.2019 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Миссии международных наблюдателей выступили с оценками парламентских выборов. На эту избирательную кампанию аккредитовали рекордное количество экспертов – 1028. Они посещали участки и следили за голосованием во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мнения и оценки изучил Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:
Прозрачность и легитимность выборов. В любой избирательной компании важно, чтобы в ее результатах никто не сомневался. Для этого из разных стран и международных организаций приглашаются люди, чья задача – наблюдать. Беларусь вчера продемонстрировала небывалую открытость. На выборах в парламент работало рекордное число иностранных наблюдателей – 1028.

Самое большое международное представительство – от СНГ, 475 человек из 8 стран. Кстати, эта миссия для Содружества стала юбилейной, сотой по счету. Они посетили полторы сотни округов по всей стране. Также за ходом голосования следили эксперты из ШОС, ПАСЕ и ОБСЕ. Организаторы пошли на встречу и все просьбы наблюдателей выполнили. При посещении участков для наблюдателей не было закрытых мест. Члены комиссий предоставляли всю информацию и отвечали на любые вопросы.

Владимир Круглый, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ) член Совета федерации Российской Федерации:
Всю информацию предоставляют: количество зарегистрированных избирателей, количество проголосовавших на данный момент, количество людей, которые воспользовались возможностью предварительного голосования.

Оценили наблюдатели и подход к избирателю. Важно, чтобы все имели возможность голосовать. Для маломобильных граждан создали условия комфортного волеизъявления на каждом участке – где-то подъемники, где-то отдельные кабинки. Помогали и волонтеры.

Григорий Азаренок:
Такое даже бывалый наблюдатель встретит не во всякой стране. И конечно же особенность именно белорусских выборов – атмосфера: концерты, буфеты. Не скучная юридическая процедура, а праздник.

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Для каждого наблюдателя важны были разные аспекты выборов.

Артем Туров, международный наблюдатель (миссия наблюдателей от СНГ), депутат Государственной думы Российской Федерации:
Самое главное – это соблюдение легитимности и доступа, возможности людей получить информацию, доступность прийти на избирательные участки и отдать свой голос.

Важен и взгляд изнутри: на участках работали 30 тысяч наблюдателей из Беларуси. Представители всех возможных партий, объединений, союзов, люди разных профессий и политических взглядов. Работали спокойно и профессионально.

Татьяна Русак, наблюдатель от Белорусской федерации профсоюзов:
Все проходит спокойно, в деловой обстановке. С наблюдателями из других общественных объединений и партий мы присутствовали на открытии участка, при опечатывании ящиков для голосования. Все в законном порядке.

Григорий Азаренок:
Но на 30 тысяч нашлось несколько десятков исключений. Курьезный инцидент произошел в Бобруйске. Местные активисты от ОГП очень хотели понаблюдать за выборами, но о законном порядке аккредитации им почему-то никто не рассказал. Ну, и в голову не пришло ничего лучше, чем просто подделать подписи в документах. Может, невнимательны были. Ну, тогда какие с них наблюдатели?

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Многие наблюдатели, которые были в том числе и от общественных организаций и политических партий, как раз таки занимались собственным политическим пиаром. Не смотрели объективно за тем, чтобы если есть какие-то нарушения, вернуть в законодательный процесс тот или иной случай. А наоборот, смотрели так, чтобы можно было его ангажировать так, чтобы можно было какой-то сотворить скандал.

Григорий Азаренок:
Выводы миссии представили 18 ноября. Официальные формулировки такие: ШОС признала «прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными». «Они проведены в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Беларуси, прошли на конкурентной основе, открыто и гласно, были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов», – это вывод наблюдателей от СНГ. То есть представители большей части человечества выборы признали.

Правда, на западном фронте, к сожалению, без перемен. Наблюдатели от ОБСЕ и ПАСЕ умудрились найти черную кошку, которой не было в темной комнате. Абсурдное заявление о предварительных итогах выборов заставляет только развести руки от полнейшей необъективности.

А вот структура посерьезнее – Евросовет – сегодня утвердил решение о визовом соглашении с Беларусью. Скоро определятся с датой, когда оно вступит в силу. Вот это – разумный выбор. Все-таки чему-то Европа у нас учится. Хоть и медленно.

Люди в материале: Григорий Азаренок, Владимир Круглый, Артем Туров, Татьяна Русак, Михаил Орда
 
 
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Новости Беларуси. Миссии международных наблюдателей выступили с оценками парламентских выборов. На эту избирательную кампанию аккредитовали рекордное...
 
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