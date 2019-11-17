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Участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней

18.11.2019 18:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Участок Автозаводской линии метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» могут закрыть на несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней

Это связано со строительством ветки съезда, которая соединит существующие тоннели с будущей третьей линией. По графику работы запланированы на март-апрель. Поезда на этом участке не будут курсировать около пяти дней.

Участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней

После завершения строительства на третьей линии метро начнут обкатку новых составов метро.

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Новости Беларуси. Участок Автозаводской линии метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» могут закрыть на несколько дней, сообщили в программе «Столичные...
 
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