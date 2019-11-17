|
Участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Участок Автозаводской линии метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» могут закрыть на несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это связано со строительством ветки съезда, которая соединит существующие тоннели с будущей третьей линией. По графику работы запланированы на март-апрель. Поезда на этом участке не будут курсировать около пяти дней.
После завершения строительства на третьей линии метро начнут обкатку новых составов метро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Участок Автозаводской линии метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» могут закрыть на несколько дней, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)