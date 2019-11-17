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«Передадим наш опыт работы с волонтёрами». Итальянская делегация Красного Креста на приехала в Минскую область
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перенять опыт работы с людьми с инвалидностью, пожилыми и переселенцами. С такой целью приехала итальянская делегация Красного Креста на в Минскую область, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Стороны обсудили будущие совместные проекты. В рамках визита гости посетят ряд социальных объектов. В том числе госпиталь инвалидов, реабилитационные и оздоровительные центры центрального региона. Иностранных гостей интересует также деятельность отрядов быстрого реагирования. По итогам визита подписано соглашение о сотрудничестве.
Фабио Чекони, председатель отделения Красного Креста в регионе Марке (Италия):
Людмила Мусенкова, председатель Минской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Летом делегация Минской областной организации Красного Креста изучала опыт деятельность своих коллег в Италии. Определенные идеи уже воплощены в жизнь.
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«Передадим наш опыт работы с волонтёрами». Итальянская делегация Красного Креста на приехала в Минскую область
Новости Беларуси. Перенять опыт работы с людьми с инвалидностью, пожилыми и переселенцами. С такой целью приехала итальянская делегация Красного Креста на в...
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