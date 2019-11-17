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«Передадим наш опыт работы с волонтёрами». Итальянская делегация Красного Креста на приехала в Минскую область

18.11.2019 18:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перенять опыт работы с людьми с инвалидностью, пожилыми и переселенцами. С такой целью приехала итальянская делегация Красного Креста на в Минскую область, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Передадим наш опыт работы с волонтёрами». Итальянская делегация Красного Креста на приехала в Минскую область

Стороны обсудили будущие совместные проекты. В рамках визита гости посетят ряд социальных объектов. В том числе госпиталь инвалидов, реабилитационные и оздоровительные центры центрального региона. Иностранных гостей интересует также деятельность отрядов быстрого реагирования. По итогам визита подписано соглашение о сотрудничестве.

«Передадим наш опыт работы с волонтёрами». Итальянская делегация Красного Креста на приехала в Минскую область

Фабио Чекони, председатель отделения Красного Креста в регионе Марке (Италия):
У наших стран много общего. Нас связала чернобыльская трагедия: много детей из Беларуси отправляли в Италию на оздоровление. Мы хотели бы еще более тесно сотрудничать с центральным регионом. В первую очередь передадим наш опыт работы с волонтерами.

«Передадим наш опыт работы с волонтёрами». Итальянская делегация Красного Креста на приехала в Минскую область

Людмила Мусенкова, председатель Минской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Планируется четыре дня – это посещение Жодино, Борисова, Вилейки и Мяделя. Последний день у нас посвящен посещению Минского района. Мы недавно получили гуманитарный груз из Италии и хотели бы вместе с нашими друзьями вручить этот груз.

«Передадим наш опыт работы с волонтёрами». Итальянская делегация Красного Креста на приехала в Минскую область

Летом делегация Минской областной организации Красного Креста изучала опыт деятельность своих коллег в Италии. Определенные идеи уже воплощены в жизнь.

«Передадим наш опыт работы с волонтёрами». Итальянская делегация Красного Креста на приехала в Минскую область

Люди в материале: Фабио Чекони, Людмила Мусенкова
 
 
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Новости Беларуси. Перенять опыт работы с людьми с инвалидностью, пожилыми и переселенцами. С такой целью приехала итальянская делегация Красного Креста на в...
 
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