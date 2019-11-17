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Инклюзивного площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке

18.11.2019 18:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. При создании и отделке объектов учитывались все пожелания педагогов: специальные безопасные качели и кресла для инвалидов-колясничников, песочницы, клумбы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инклюзивного площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке

В мастерских есть необходимые технические устройства для особых занятий изобразительным и прикладным искусством.

Инклюзивного площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке

Подарки от чистого сердца и без особого повода в видеоматериале Вероники Сайко.

Инклюзивного площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке
Инклюзивного площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке

Люди в материале: Вероника Сайко
 
 
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Новости Беларуси. При создании и отделке объектов учитывались все пожелания педагогов: специальные безопасные качели и кресла для инвалидов-колясничников,...
 
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