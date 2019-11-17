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Инклюзивного площадку и две арт-мастерские для детей с особенностями развития открыли в Вилейке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. При создании и отделке объектов учитывались все пожелания педагогов: специальные безопасные качели и кресла для инвалидов-колясничников, песочницы, клумбы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В мастерских есть необходимые технические устройства для особых занятий изобразительным и прикладным искусством.
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Новости Беларуси. При создании и отделке объектов учитывались все пожелания педагогов: специальные безопасные качели и кресла для инвалидов-колясничников,...
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