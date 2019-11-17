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5-летний мальчик из США принёс в школу кокаин, потому что он Человек-паук

18.11.2019 18:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В американском городе Холиок пятилетний ребенок принес на урок в начальной школе кокаин. Он объяснил, что при помощи порошка чувствует себя Человеком-пауком. Супергерой был также нарисован на пакетике с наркотиками, сообщает NBC News.

Услышав отзыв ребенка о кокаине, учитель обратился к директору школы, а тот вызвал полицию. Мальчика на скорой отправили в больницу, опасаясь, что он и правда употребил кокаин, хотя власти в этом усомнились. Позже полицейские арестовали отца мальчика Бенни Гарсию.

Во время обыска в доме Гарсии, пока тот спал, силовики обнаружили еще 38 отдельных пакетиков с кокаином и 170 – с героином. Все они были промаркированы как «Spiderman». Мужчину обвинили в хранении наркотиков и предъявили дополнительные обвинения.

Как передают местные СМИ, в доме Гарсии жил еще один ребенок со своей матерью. Теперь обоих детей отдадут в приюты, а мужчина предстанет перед судом 20 ноября.

 
 
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В американском городе Холиок пятилетний ребенок принес на урок в начальной школе кокаин. Он объяснил, что при помощи порошка чувствует себя Человеком-пауком....
 
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