Евросоюз утвердил решение о подписании визового договора с Беларусью

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, которое опубликовано в Официальном журнале Европейского союза.

Интересно, что документ приняли еще 14 октября, но опубликован он был только 18 ноября. Теперь ожидается подписание соглашения всеми сторонами. При этом когда именно это произойдет и в какой срок соглашение вступит в силу пока по-прежнему неизвестно.

Напомним, в начале лета совет ЕС принял поправки в Визовый кодекс. Ряд новшеств коснется в том числе белорусских путешественников. В частности, с 2 февраля 2020 года шенгенская виза подорожает для нас с 60 до 80 евро. Однако если стороны успеют вовремя провести все процедуры по принятию и подписанию соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, то «шенген» для белорусов, наоборот, подешевеет до 35 евро.