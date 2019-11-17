Некоторые станции метро в Минске закроют для пассажиров почти на неделю

В Минске подходит к завершающей стадии строительство первого участка третьей ветки метро. В частности, специалистам предстоит работа по соединению второй линии с третьей. Для этого в марте-апреле 2020 года примерно на пять дней будет остановлена работа станций второй ветки от «Фрунзенской» до «Каменной Горки», пишет TUT.by .

«Заранее приносим извинения за временные неудобства, придется немного потерпеть: стройка временная, а метро навечно. Когда стрелка будет сделана, можно будет говорить уверенно, когда начнется обкатка поездов по новой линии», – рассказал генеральный директор «Минскметростроя» Леонид СТУХАЛЬСКИЙ.

О точной дате временного закрытия части станций метро в Минске сообщат ближе к началу работ.