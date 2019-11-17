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Некоторые станции метро в Минске закроют для пассажиров почти на неделю
18.11.2019 19:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Минске подходит к завершающей стадии строительство первого участка третьей ветки метро. В частности, специалистам предстоит работа по соединению второй линии с третьей. Для этого в марте-апреле 2020 года примерно на пять дней будет остановлена работа станций второй ветки от «Фрунзенской» до «Каменной Горки», пишет
«Заранее приносим извинения за временные неудобства, придется немного потерпеть: стройка временная, а метро навечно. Когда стрелка будет сделана, можно будет говорить уверенно, когда начнется обкатка поездов по новой линии», – рассказал генеральный директор «Минскметростроя» Леонид СТУХАЛЬСКИЙ.
О точной дате временного закрытия части станций метро в Минске сообщат ближе к началу работ.
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Предварительно, это произойдет в марте-апреле 2020 года.
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