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"Облико морале": в московском метро прикрыли тканью грудь Мадонны

18.11.2019 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скульптура "Мадонна с младенцем" художника Леонида Берлина, находящаяся на станции "Римская" метро Москвы была повреждена вандалом.
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В настоящее время проводятся восстановительные работы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

В сети ранее появились фотографии скульптуры с драпировкой из ткани на груди Мадонны. В пресс-службе столичного метрополитена пояснили, что скульптуру пытаются восстановить после повреждений.

Отмечается, что для полного восстановления может потребоваться длительное время.

В пресс-службе также добавили, что вандал был задержан сотрудниками полиции.
 
 
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Скульптура "Мадонна с младенцем" художника Леонида Берлина, находящаяся на станции "Римская" метро Москвы была повреждена вандалом.
 
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