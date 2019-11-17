"Облико морале": в московском метро прикрыли тканью грудь Мадонны

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена. В настоящее время проводятся восстановительные работы, передаетсо ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.





В сети ранее появились фотографии скульптуры с драпировкой из ткани на груди Мадонны. В пресс-службе столичного метрополитена пояснили, что скульптуру пытаются восстановить после повреждений.





Отмечается, что для полного восстановления может потребоваться длительное время.





В пресс-службе также добавили, что вандал был задержан сотрудниками полиции.