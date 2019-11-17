Британский трактор разогнали до 218,7 км/ч. Ждем ответ от МТЗ?

abw.by Первая попытка была осуществлена летом этого года. Трактор JCB достиг 166,7 км/ч. Однако рекорд не был зафиксирован из-за нарушения некоторых процедур, пишет





Успешной стала попытка в этом месяце, учитывалась усредненная скорость по результатам двух заездов на километровом участке. Причем в одной из попыток трактор разогнался до 247,5 км/ч.





JCB Fastrac оснащён шестицилиндровым дизельным двигателем объёмом 7,2 литра, который развивает 1020 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент составляет 2500 Ньютон-метров.













Для оптимизации аэродинамики инженеры JCB позвали на помощь подразделение команды Формулы-1 Williams Advanced Engineering. Для охлаждения воздуха поступающего в двигатель был использован сухой лёд. При этом трактор оснастили тормозным парашютом, как на драгстерах. Гай Мартин, бывший мотогонщик, отметил, что аппарат держал трассу как влитой. Примечательно, что рекорд установлен на покрышках, обычных для этой техники.





У компании JCB достаточно богатый опыт работы в этом направлении: в 2006 году на соляном озере Бонневиль был установлен рекорд для наземных транспортных средств с дизельным двигателем. Специальный автомобиль JCB Diesel Max с оптимизированной аэродинамикой, работающий на двух двигателях, разогнался до 563,4 км/ч.