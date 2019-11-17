Алексей Бага: Непривычно, что за два тура до конца чемпионата БАТЭ не с титулом и не чемпион

— Какое ощущение, когда вы смотрите в турнирную таблицу?





— Честно говоря, я очень редко в нее заглядываю. Сами понимаем, что где-то упустили. И непривычно, что за два тура до конца чемпионата мы не с титулом и не чемпионы. В таблицу не хочется заглядывать — и так знаем, что там происходит.





— Назовете основную причину, почему сейчас ваша команда отстает на 5 очков? Ведь все думали, что после вылета БАТЭ из Лиги Европы у конкурентов шансов будет немного.





— Глубокое объяснение смогу дать, когда закончится сезон. Просто в спокойной обстановке нужно все проанализировать в комплексе. Но все равно кое-какие выводы можно делать уже сейчас. Так, в еврокубках мы провели восемь матчей. Это и плюс перелеты не могло не сказаться на состоянии команды. А ведь были еще игры сборных.





К тому же из-за травм мы потеряли трех ведущих футболистов. Эти травмы требовали хирургических вмешательств и, как следствие, достаточно серьезных и продолжительных восстановлений. Но, если Милич после артроскопии (исследование суставов с использованием специального оптического оборудования, артроскопа) относительно быстро вернулся в строй, то на Щербицкого можно рассчитывать только в следующем году. Филипенко тоже долго восстанавливался, пропустив несколько месяцев.









Все это вносило свои нюансы в ход подготовки к играм. Завершив выступления в еврокубках, у нас остался один турнир, но многие наши футболисты привлекались к матчам сборных.





Вся эта ситуация послужит мне хорошим уроком и опытом, как подводить команду к матчам, чтобы не было ощутимых потерь очков и не нарушались командные связи и взаимодействия. Ведь здесь очень много нюансов.





Если белорусские ребята со сборной летят в одинаковом режиме, то тому же Виллюмссону приходится проделать совершенно другой путь, Исландия — не близкий свет. Туоминен может и мало играл в клубе, но в сборную летал регулярно. Это все накладывало отпечаток.



