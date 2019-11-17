Скидки лишь 30−40%. Создатель сервиса по распродаже ресторанной еды отвечает на критику

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в Минске запустили сервис по распродаже ресторанной еды с большими скидками. Ожидалось, что люди будут спасать заведения от излишков блюд и спасать планету от мусора. В итоге в сети на создателей проекта обрушилась волна критики. На все претензии отвечает создатель «Смачнаежки».



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По замыслу создателей проекта, заведения ежедневно за час до утилизации выставляют блюда или продукты на распродажу. Ожидалось, что скидки будут достигать 75%, а такое направление как фудсейвинг спасет пригодную еду, которую могут просто выбросить.

По итогу объявления чаще всего всплывали после обеда, скидка на порции — 30−40%. То, что в заведениях в обеденном меню продается по такой же цене. Создателей проекта обвинили, что под экопосылом скрывается дополнительный инструмент для продажи еды.

Создатель проекта «Смачнаежка» Ольга Гринева рассказывает TUT.BY, что делать выводы по поводу небольших скидок рано.

— Поймите, платформа функционирует всего неделю. Это наши первые шаги. Всем приходится преодолевать свои психологические барьеры, в том числе и по достижению скидки в 75%. Многие заведения действительно предлагают в обед скидку 30% на основное меню. Но не все. Например, Gruzin.by вообще не практикует дисконт. Поэтому даже скидка в 30% — это для них новая модель. Но уже сейчас заведение планирует скидку увеличить. Это во-первых. Во-вторых, рынок сам такие моменты очень четко регулирует. Если у партнера есть интерес не выкинуть еду, он будет заинтересован и дать большую скидку. Больше шансов, что блюдо купят.

Скриншот телеграм-канала. Так выглядит объявление о продаже порции паштета из печени за 4 рубля, когда в обычном меню такая закуска стоит 7 рублей.

Возможно, создатели будут пересматривать условия участия заведений в проекте. Пока что кафе и рестораны сами определяют размер скидки, создатель сервиса может лишь рекомендовать ее увеличить.

Проекту досталось и за то, что пообещали выставлять предложения «за час до закрытия заведения». Но таких акций еще не было. По словам Гриневой, скоро они появятся.

Сегодня среди предложений «Смачнаежка» мы заметили одно объявление о торте, который не успели купить. Уточняем у создателей, что они планируют делать в таких случаях.

— Торт утилизировали, такое за неделю произошло впервые. Теперь задумалась над механикой — буду обсуждать с партнерами возможность снижать скидку прямо в процессе акции.

Все заведения платят комиссию «Смачнаежке». Гринева говорит, что это не благотворительность, проект задумывался как социальный бизнес.

— Хоть для меня это и неожиданный результат и накладывает определенную ответственность перед людьми, я очень рада такому развитию событий. Очевидно, что есть спрос, тема важна людям и ресторанам. Я заведениям не отказываю, они сами отказываются, услышав о таком условии как комиссия. Тогда я понимаю, что нам явно не по пути, так как заведение планировало использовать платформу не по назначению.

Сейчас на канале больше 14 тысяч подписчиков. Становится больше партнеров — на рассмотрении более 15 заявок. По словам Гриневой, проект еще будет дорабатываться. В планах у создателей проекта — разработка приложения для максимальной автоматизации процессов.

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