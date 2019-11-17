В Волковысском районе пьяный мужчина ударил ножом своего младшего брата

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла вечером 16 ноября. Двое братьев дома распивали спиртные напитки.

В какой-то момент между ними возникла ссора. По информации Следственного комитета, старший брат схватил нож и ударил им в шею младшего. От полученного ранения 45-летний пострадавший скончался на месте.

В отношении старшего брата возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК Республики Беларусь («Убийство»). Подозреваемый задержан. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.