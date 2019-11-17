В Минске соединили четыре станции новой ветки метро

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске идет строительство новой ветки метрополитена. Сегодня механизированный щит «Алеся» все-таки увидел свет в конце тоннеля – докопал до будущей станции «Ковальская Слобода», передает телеканал «МИР 24».

Это значит, что строительство тоннеля, который соединил четыре новые станции метро, завершилось. Длина перегона – 1270 метров. Прошли его без особых проблем, в том числе благодаря усовершенствованию спецкомплекса, его оборудовали новыми конструкциями.

«Очень серьезная работа у нас впереди – это врезка стрелки, чтобы соединить вторую линию с третьей. Это будет где-то март-апрель. И мы будем останавливать метро на несколько дней. Прошу прощение заранее у всех жителей Минска. Стройка временная ведь, а метро навечно», – рассказал генеральный директор предприятия «Минскметрострой» Леонид Стухальский.

Четыре новые станции минского метрополитена откроют летом следующего года.