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В Минске соединили четыре станции новой ветки метро
18.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске идет строительство новой ветки метрополитена. Сегодня механизированный щит «Алеся» все-таки увидел свет в конце тоннеля – докопал до будущей станции «Ковальская Слобода», передает телеканал «МИР 24».
Это значит, что строительство тоннеля, который соединил четыре новые станции метро, завершилось. Длина перегона – 1270 метров. Прошли его без особых проблем, в том числе благодаря усовершенствованию спецкомплекса, его оборудовали новыми конструкциями.
Четыре новые станции минского метрополитена откроют летом следующего года.
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Сегодня механизированный щит «Алеся» докопал до будущей станции «Ковальская Слобода».
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