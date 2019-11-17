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Три мини-ярмарки вакансий запланированы в Минске с 19 по 21 ноября

18.11.2019 20:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Три мини-ярмарки вакансий запланированы в Минске с 19 по 21 ноября
Фото из открытых источников

В Минске с 19 по 21 ноября традиционно пройдут мини-ярмарки вакансий. Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первое мероприятие запланировано на 19 ноября (вторник) в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). ООО «Персонал Эксперт» и филиал «Троллейбусный парк №4» ГП «Минсктранс» представят свои предложения соискателям рабочих мест.

Три мини-ярмарки вакансий запланированы в Минске с 19 по 21 ноября Рабочий или директор? Кем лучше быть, чтобы хорошо зарабатывать

20 ноября (среда) в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) пройдет мини-ярмарка вакансий с участием ООО «Персонал Эксперт» и УП «Мингорсвет».

21 ноября (четверг) в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится специализированное мероприятие, на котором граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, в том числе по амнистии, могут рассмотреть предложенные варианты трудоустройства. Свои вакансии представят ООО «Флайзис», ЖЭУ №3 и №1 Заводского района Минска, УП «Зеленстрой Партизанского района Минска», ОАО «МПЗ», ГП «КШП города Минска».

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00.

 
Теги: Минск
 
 
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На одной из них обратят особое внимание на трудоустройство людей, освободившихся из мест лишения свободы.
 
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