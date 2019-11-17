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Нацбанк выпускает памятную монету «Год пацука». На это стоит посмотреть

18.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Нацбанк выпускает памятную монету «Год пацука». На это стоит посмотреть

Национальный банк Беларуси выпускает в обращение памятную монету из серебра «Год пацука», которая продолжает серию «Кiтайскi каляндар», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Нацбанка.

Монета номиналом 20 рублей весит 33,63 г и состоит из серебра пробой сплава 925. На памятном денежном знаке размещена композиция с элементами часового механизма, Солнца и Луны, а по кругу — числа, обозначающие годы с 2013 по 2024 в соответствии с количеством лет одного цикла китайского лунного календаря, среди которых 2020-й — год Крысы — выделен золотом.

На обратной стороне монеты нанесены позолоченный полумесяц и китайский иероглиф, обозначающий крысу, а по кругу расположены 8 крыс с кусочками сыра в окружении звезд.

Монету отчеканили в Польше тиражом 999 штук.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Национальный банк Беларуси выпускает в обращение памятную монету из серебра «Год пацука», которая продолжает серию «Кiтайскi каляндар», сообщили корреспонденту...
 
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