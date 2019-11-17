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Нацбанк выпускает памятную монету «Год пацука». На это стоит посмотреть
18.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Национальный банк Беларуси выпускает в обращение памятную монету из серебра «Год пацука», которая продолжает серию «Кiтайскi каляндар», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в
Монета номиналом 20 рублей весит 33,63 г и состоит из серебра пробой сплава 925. На памятном денежном знаке размещена композиция с элементами часового механизма, Солнца и Луны, а по кругу — числа, обозначающие годы с 2013 по 2024 в соответствии с количеством лет одного цикла китайского лунного календаря, среди которых 2020-й — год Крысы — выделен золотом.
На обратной стороне монеты нанесены позолоченный полумесяц и китайский иероглиф, обозначающий крысу, а по кругу расположены 8 крыс с кусочками сыра в окружении звезд.
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Национальный банк Беларуси выпускает в обращение памятную монету из серебра «Год пацука», которая продолжает серию «Кiтайскi каляндар», сообщили корреспонденту...
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