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ГосДума РФ пригрозила Лукашенко экономическим кризисом за отказ интегрироваться

18.11.2019 21:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и евразийской интеграции Затулин.

Отказ от союзных отношений с Россией ввергнет Беларусь в экономический кризис. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя решение Александра Лукашенко не подписывать никакие документы об углублении интеграции, лишающий Минск суверенитета, передает finanz.ru.

Россия, напомним, предлагает Беларуси перейти к полноценному союзному государству, в том числе с единой валютой, де-факто требуя от Минска отказаться от возможности печатать собственные деньги и увязывая с интеграцией как выделение свежей порции кредитов, так и погашение старых.

Но несмотря на многочисленные переговоры и поездки в Минск главы Минэкономразвития Максима Орешкина и спикера СовФеда Валентины Матвиенко, уговорить Лукашенко не удается.


В воскресенье президент Беларуси и вовсе усомнился в необходимости союзного государства. «Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз?» - возмутился Лукашенко.

Москва не пускает на российский рынок некоторые виды белорусских товаров, и Минск теряет ежегодно по 9 млрд долларов, заявил он, добавив, что хотя Беларусь не планирует объявлять России торговую войну («как Америка с Китаем»), это неправильно, поскольку каждый год «условия ухудшаются».

Заявления Лукашенко являются попыткой «что-то выторговать», заявил в ответ Затулин из думского комитета по делам СНГ, добавив, что такой подход вряд ли приведет к положительным результатам для белорусской экономики.

«Честно говоря, я не вижу перспективы для белорусской экономики, в случае если она прервет союзные отношения с Россией. Это в любом случае вызовет кризис, - сказал Затулин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
 
Теги: Минск
 
 
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С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и евразийской интеграции Затулин.
 
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