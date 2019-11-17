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Белорусы завоевали четыре медали на чемпионате мира по панкратиону

18.11.2019 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЧМ по возрожденному древнему олимпийскому виду единоборства прошел в Риме.

Белорусские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате мира по панкратиону, который завершился в Риме.

В разделе Athlima ("лайт контакт") две серебряные награды завоевали Иван Кулак в весовой категории до 75 кг среди кадетов и Максим Бачило в весовой категории до 84 кг среди юниоров.


В заключительный день чемпионата мира белорусы завоевали еще две награды. Андрей Жуковский, впервые выступавший среди сениоров, бойцов в возрасте от 20 до 25 лет, принес нашей стране бронзовую медаль в категории до 91 кг. Максим Бачило вновь поднялся на пьедестал почета, заняв третье место.

Завоевавшие медали спортсмены представляют бойцовскую команду ACADEMY MMA, отмечает pankrationuww.by.
 
 
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ЧМ по возрожденному древнему олимпийскому виду единоборства прошел в Риме.
 
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