«Колер Беларусі» Михаила Анемподистова перевоплотят на сцене Купаловского театра

15 ноября в Министерстве культуры состоялась открытая защита режиссерских проектов, где актер и режиссер Купаловского театра Роман Подоляко представил режиссерскую экспликацию под названием «Колер Беларусі» по книге Михаила Анемподистова, его проект вошел в список финалистов. Это значит, он будет воплощен на сцене театра при поддержке Министерства культуры. О необычных творческих планах сообщает и страница театра в Facebook.





Дизайнерский альбом «Колер Беларусі» стал последней большой работой выдающегося дизайнера, художника и поэта Михаила Анемподистова.