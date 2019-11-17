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«Колер Беларусі» Михаила Анемподистова перевоплотят на сцене Купаловского театра

18.11.2019 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спектакль поставит актер и режиссер Роман Подоляко.

15 ноября в Министерстве культуры состоялась открытая защита режиссерских проектов, где актер и режиссер Купаловского театра Роман Подоляко представил режиссерскую экспликацию под названием «Колер Беларусі» по книге Михаила Анемподистова, его проект вошел в список финалистов. Это значит, он будет воплощен на сцене театра при поддержке Министерства культуры. О необычных творческих планах сообщает и страница театра в Facebook.

Дизайнерский альбом «Колер Беларусі» стал последней большой работой выдающегося дизайнера, художника и поэта Михаила Анемподистова.
 
 
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