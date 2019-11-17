ЕС: Беларусь упустила возможность провести выборы по международным стандартам

заявлении спикера Европейской службы внешних действий. Об этом говорится вспикера Европейской службы внешних действий.





«Вчерашние «парламентские выборы» в Республике Беларусь прошли в целом в спокойной обстановке. Тем не менее, это была упущенная возможность провести выборы в полном соответствии с международными стандартами», - говорится в заявлении.





Отмечается, что предварительная оценка Международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за «выборами» гласит, что во время «выборов» в целом игнорировались основные свободы собраний и выражения мнений.









Кроме того, БДИПЧ/ОБСЕ отмечает, что было проведено ограниченное количество кампаний в ограничительной среде, которая в целом не обеспечивала содержательного или конкурентного политического соревнования.





«Ряд ключевых рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы остаются без ответа. Ввиду президентских выборов 2020 года крайне важно, чтобы белорусские власти незамедлительно возобновили работу по комплексной избирательной реформе. Это также будет иметь ключевое значение для полного раскрытия потенциала отношений между ЕС и Беларусью, опирающегося на позитивное сотрудничество последних трех лет», - отметили в Брюсселе.



