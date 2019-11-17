Союзное государство: куда ушли деньги

"Новое время" эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич. Того самого, которое является страшилкой. Доходы за 6 месяцев зафиксированы в размере 3,025 млрд российских рублей (100,2% от плана) . Расходы - 2,58 млрд. Процент выполнения расходной части - 88%, пишет в своей колонке на сайтеэксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич.





То есть все расходы всего союзного государства за 6 месяцев 2019 года в пересчёте на доллары США - примерно 37 миллионов. В годовом выражении данная сумма будет 6,32 миллиарда российских рублей или около 99 миллионов долларов.





На что же тратят такую уйму денег?





СМИ - полумёртвый телеканал, журнал "Союзное государство" со своей редакцией, "парламентская газета "союзное вече" (тоже с редакцией) и "правительственная" газета "Союз Беларусь-Россия". На всё про всё 786 млн российских рублей или 12% расходной части бюджета.





2,5 миллиарда российских рублей на научные и научно производственные программы по линии Академий Наук и промышленности. В частности в области исследования генома человека и разработки электроники класса space. Эти программы шли и в 2018, но в 2019 к ним добавилась программа разработки кормовых добавок для рыбной промышленности.





Среди новинок и разработка электронных систем управления и безопасности транспорта, в том числе двойного назначения. Нормально - если РФ под санкциями, пусть платит за то, что беларусы либо сделают на коленке либо "локализуют" западную или китайскую технологию.





Миллиард российских рублей (около 15 млн долларов) уходит на "правоохранительную деятельность", которая включает в себя систему защиты информационных ресурсов "Союзного государства", которую будет обеспечивать ОАЦ. Грубо - беларуская спецслужба срубила денег за то, чтобы сайты СГ не легли и каналы передачи данных работали.





455 миллионов - 7,2 миллиона долларов на военно-техническое сотрудничество. Суть затрат - ремонт полигонов на территории РФ и Беларуси а так же 27 миллионов собственно на написание планов работы на 2019 год.









И, наконец, жирная часть - деньги на функционирование "органов союзного государства". То есть на содержание офисов а так же деньги "на поехать". на "поесть" и на "попить" для чиновников разного ранга. Суммарно 679 миллионов - российских рублей - чуть больше 10 млн. долларов. Немного? Но если учесть, что общее количество чиновников, задействованных в работе "органов союзного государства" не превышает нескольких сот человек (в Беларуси возможность используют для отправки с глаз долой "гениев", которых уволить неловко, но держать на важном направлении страшно), в пересчёта на 1 участника получается нормально.





Вот как бы и всё, что есть в "Союзном Государстве Беларуси и России". Довольна ли этим Беларусь - вполне - наличие такой схемы позволяет дальше реализовывать формулу "лозунги в обмен на деньги", когда Минск говорит о братской любви, Москва платит за слова.





Довольны ли этим в России? Отнюдь. Но попытки давления пока не дали должного результата. С напором Бабича обломили зубы, о "беларуском алгоритме" для Путина на 2024 год говорить перестали. Политика перешла в иное русло - за счёт экономических программ, на моменте приватизации в ключевых отраслях Беларуси (а она произойдёт в ближайшие 2-3 года), войти в беларускую экономику своим частным и государственным капиталом. И уже после этого ставить на реализацию политические планы.





Может получиться. А может и нет - в Минске понимают необходимость запуска денег в экономику. Но, одновременно с этим не слишком хотят ситуации, когда будет "один покупатель". Грубо говоря, русских боятся больше чем китайцев и других.

В любом случае, ближайшие два-три года будут очень интересными, в первую очередь в экономической сфере.





А "Союзное государство"? Пока работает схема "лозунги в обмен на деньги", оно будет существовать. В тех же масштабах = 100-120 миллионов долларов в год на пару десятков программ и на "пожрать" чиновникам, которых надо убрать подальше с глаз долой.