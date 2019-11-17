ЕЭК не поддержала освобождение от растаможки покупателей электромобилей

Пока чиновники говорят о необходимости развития этого вида транспорта и новых технологий, купить е-мобили можно только на Западе и с растаможкой (за исключением пары моделей). За отмену таможенных пошлин на ввоз в РБ электромобилей для физлиц и выступали подписавшиеся под обращением. И вот на днях пришел ответ — «не представляется возможным».





«Отмена растаможки на электромобили будет способствовать обновлению автопарка страны, улучшению экологической обстановки и развитию использования экологичного транспорта в стране в целом, — говорится в петиции. — При рассмотрении вопроса просим учитывать перспективный ввод в эксплуатацию Островецкой АЭС, энергию которой можно также использовать для развития в стране соответствующей инфраструктуры для использования электромобилей. Президент Лукашенко А. Г. лично озвучил, что поддерживает идею развития экологичного транспорта и электромобилей в частности».





Но ответ из Гостаможкомитета не обнадеживает:





«ЕАЭС в отношении транспортных средств с электродвигателями установлена ставка таможенной пошлины в 15 процентов. Она является единой во всем ЕАЭС. Республика Беларусь не наделена правом устанавливать иные ставки таможенных пошлин».