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Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца

18.11.2019 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почему мы любим животных? Вообще, это не строго философский вопрос, поскольку есть вполне приближенные к реальности варианты ответов. Впрочем, говорить на эту тему мы не станем. 

Домашние питомцы бывают самыми разными. Стандартно – это кот, собака, хомяк, попугай. Чуть менее стандартно – кролик, морская свинка, крыса. Однако герой нашей сегодняшней истории – белка. 

Семь лет назад в американском штате Луизиана случился ураган «Исаак». В то сложное время местная жительница спасла белку и назвала её Джилл. С тех пор они живут вместе. Питомец пользуется популярностью, за его страницей в Instagram следят более 600 тысяч человек. Итак, чем же Джилл занимается? 

Сидит за компьютером 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Обнимает своего мишку 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Обольщает 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Помогает застелить постель 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Переодевается в гавайскую девушку 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Царствует 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Готовится к зиме 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Позирует для фото 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Кладёт руку на лицо 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Готовится ко сну 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Спит 

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel 

Кстати, недавно мы рассказывали о домашней крысе, которая знает толк в хорошем сне. 

Посмотреть на уютно спящего грызуна можно здесь

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Почему мы любим животных? Вообще, это не строго философский вопрос, поскольку есть вполне приближенные к реальности варианты ответов. Впрочем, говорить на эту тему...
 
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