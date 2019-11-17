Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца

Источник материала: СТВ

Почему мы любим животных? Вообще, это не строго философский вопрос, поскольку есть вполне приближенные к реальности варианты ответов. Впрочем, говорить на эту тему мы не станем.

Домашние питомцы бывают самыми разными. Стандартно – это кот, собака, хомяк, попугай. Чуть менее стандартно – кролик, морская свинка, крыса. Однако герой нашей сегодняшней истории – белка.

Семь лет назад в американском штате Луизиана случился ураган «Исаак». В то сложное время местная жительница спасла белку и назвала её Джилл. С тех пор они живут вместе. Питомец пользуется популярностью, за его страницей в Instagram следят более 600 тысяч человек. Итак, чем же Джилл занимается?

Сидит за компьютером



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Обнимает своего мишку



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Обольщает



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Помогает застелить постель



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Переодевается в гавайскую девушку



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Царствует



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Готовится к зиме



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Позирует для фото



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Кладёт руку на лицо



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Готовится ко сну



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Спит



Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel

Кстати, недавно мы рассказывали о домашней крысе, которая знает толк в хорошем сне.