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Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Источник материала: СТВ
Почему мы любим животных? Вообще, это не строго философский вопрос, поскольку есть вполне приближенные к реальности варианты ответов. Впрочем, говорить на эту тему мы не станем.
Домашние питомцы бывают самыми разными. Стандартно – это кот, собака, хомяк, попугай. Чуть менее стандартно – кролик, морская свинка, крыса. Однако герой нашей сегодняшней истории – белка.
Семь лет назад в американском штате Луизиана случился ураган «Исаак». В то сложное время местная жительница спасла белку и назвала её Джилл. С тех пор они живут вместе. Питомец пользуется популярностью, за его страницей в Instagram следят более 600 тысяч человек. Итак, чем же Джилл занимается?
Сидит за компьютером
Обнимает своего мишку
Обольщает
Помогает застелить постель
Переодевается в гавайскую девушку
Царствует
Готовится к зиме
Позирует для фото
Кладёт руку на лицо
Готовится ко сну
Спит
Кстати, недавно мы рассказывали о домашней крысе, которая знает толк в хорошем сне.
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Почему мы любим животных? Вообще, это не строго философский вопрос, поскольку есть вполне приближенные к реальности варианты ответов. Впрочем, говорить на эту тему...
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