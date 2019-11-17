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«Энтузиазмом заряжены просто все». В Минске началась Всемирная неделя предпринимательства-2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция проходит в 170 странах. В ней участвую представители всех видов бизнеса – от крупных корпораций и банков до небольших стартапов. Главная тема 2019 года – использование новых технологий в бизнесе и банковской сфере. Всю неделю в Беларуси будут проходить конференции, выставки и семинары.
Яна Шипко, корреспондент:
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Президент в апреле своим отдельным указом расширил количество видов деятельности, которыми можно заниматься этим людям. Видим, что буквально за четыре месяца их количество выросло на четыре тысячи человек. Это очень хорошо. В основном это регионы и города, где по объективным причинам существуют сложности с работой. Поэтому в этой части декрет «выстрелил» однозначно.
Денис Алейников, предприниматель:
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция проходит в 170 странах. В ней...
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