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Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?

18.11.2019 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?

Яна Шипко, корреспондент:
Мы не удержались и пообщались с разработчиками одного очень впечатляющего стартапа и даже лично протестировали ее. Это такая специальная нейрогарнитура, которая при помощи «силы мысли» позволяет управлять роботом. Очень полезное ноу-хау для людей с синдромом дефицита внимания.

Как это было смотрите в видеоматериале.

Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?

Виталий Карпейчик, разработчик стартапа:
У меня с шести лет синдром дефицита внимания. Я хочу помочь детям, чтобы они не проходили то, что я проходил. Поэтому если у вас есть детки с синдром дефицита внимания, держитесь. Мы ищем решение. Мы считаем, что искусственный интеллект поможет человечеству разобраться в его проблемах.

Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?

Люди в материале: Яна Шипко, Виталий Карпейчик
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:Мы не...
 
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