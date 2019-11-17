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Нейрогарнитура, которая позволяет управлять роботом-пауком. Как это работает?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Виталий Карпейчик, разработчик стартапа:
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:Мы не...
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