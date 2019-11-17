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Победили Мицкевич, Синяк и Сонгин. Как прошла избирательная кампания в Лидском районе

18.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Победили Мицкевич, Синяк и Сонгин. Как прошла избирательная кампания в Лидском районе

ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. 

Итоги голосования на территории Лидского района следующие.

Лидский избирательный округ №55:

  • Мицкевич Валерий — 65,25%
  • Панасевич Александр — 11,45%
  • Шор Александр — 7,60%
  • Миколута Александр — 5,59%

Неманский избирательный округ №56:

  • Синяк Владимир — 70,89%
  • Ольшевский Сергей — 10,84%
  • Прудских Оксана — 5,37%
  • Ашурок Витольд — 4,29%

Замковый избирательный округ №57:

  • Сонгин Александр — 67,12%
  • Артюх Дмитрий — 15,08%
  • Маркевич Виталий — 6,74%.

 
 
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ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.  Итоги...
 

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