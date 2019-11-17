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Победили Мицкевич, Синяк и Сонгин. Как прошла избирательная кампания в Лидском районе
Источник материала: Lida.Info
ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.
Итоги голосования на территории Лидского района следующие.
Лидский избирательный округ №55:
Неманский избирательный округ №56:
Замковый избирательный округ №57:
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ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Итоги...
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