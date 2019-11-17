Среди населенных пунктов свыше 50 тыс. жителей Лидский район признан лучшим для ведения бизнеса

Как отмечается, лучшим для ведения бизнеса среди населенных пунктов свыше 50 тыс. жителей признан Лидский район.

Как сообщает свободная экономическая зона «Гродноинвест», в конкурсе приняло участие 138 из 143 регионов страны. В состав экспертного жюри вошли бизнес-ассоциации, представители государственных органов управления, ведущие экономисты страны.

Конкурс проводится Республиканской конфедерацией предпринимательства при поддержке Министерства экономики с 2008 года.

Регионы оценивались по следующим показателям:

количество действующих субъектов хозяйствования;

собираемые налоги;

удельный вес новых рабочих мест;

темп прироста перечисленных показателей.

«Для развития бизнеса в Лидском районе созданы три инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест» общей площадью свыше 540 га. Специальный правовой режим, включающий налоговые, таможенные и иные преференции, позволяет сократить издержки по проекту до 40%», — говорится в сообщении свободной экономической зоны.

Следует отметить, что белорусские власти сейчас пытаются создать условия для развития проблемных районов, в которых бизнес слабо развивается.