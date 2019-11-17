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Среди населенных пунктов свыше 50 тыс. жителей Лидский район признан лучшим для ведения бизнеса

18.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Среди населенных пунктов свыше 50 тыс. жителей Лидский район признан лучшим для ведения бизнеса

Жюри республиканского конкурса «Лучший город и область для бизнеса Беларуси — 2019» назвала победителя.

Как отмечается, лучшим для ведения бизнеса среди населенных пунктов свыше 50 тыс. жителей признан Лидский район.

Как сообщает свободная экономическая зона «Гродноинвест», в конкурсе приняло участие 138 из 143 регионов страны. В состав экспертного жюри вошли бизнес-ассоциации, представители государственных органов управления, ведущие экономисты страны.

Конкурс проводится Республиканской конфедерацией предпринимательства при поддержке Министерства экономики с 2008 года.

Регионы оценивались по следующим показателям:

  • количество действующих субъектов хозяйствования;
  • собираемые налоги;
  • удельный вес новых рабочих мест;
  • темп прироста перечисленных показателей.

«Для развития бизнеса в Лидском районе созданы три инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест» общей площадью свыше 540 га. Специальный правовой режим, включающий налоговые, таможенные и иные преференции, позволяет сократить издержки по проекту до 40%», — говорится в сообщении свободной экономической зоны.

Следует отметить, что белорусские власти сейчас пытаются создать условия для развития проблемных районов, в которых бизнес слабо развивается.

 
 
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Жюри республиканского конкурса «Лучший город и область для бизнеса Беларуси — 2019» назвала победителя. Как отмечается, лучшим для ведения бизнеса среди населенных...
 
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