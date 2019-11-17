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Среди населенных пунктов свыше 50 тыс. жителей Лидский район признан лучшим для ведения бизнеса
Источник материала: Lida.Info
Жюри республиканского конкурса «Лучший город и область для бизнеса Беларуси — 2019» назвала победителя.
Как отмечается, лучшим для ведения бизнеса среди населенных пунктов свыше 50 тыс. жителей признан Лидский район.
Как сообщает свободная экономическая зона «Гродноинвест», в конкурсе приняло участие 138 из 143 регионов страны. В состав экспертного жюри вошли бизнес-ассоциации, представители государственных органов управления, ведущие экономисты страны.
Конкурс проводится Республиканской конфедерацией предпринимательства при поддержке Министерства экономики с 2008 года.
Регионы оценивались по следующим показателям:
«Для развития бизнеса в Лидском районе созданы три инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест» общей площадью свыше 540 га. Специальный правовой режим, включающий налоговые, таможенные и иные преференции, позволяет сократить издержки по проекту до 40%», — говорится в сообщении свободной экономической зоны.
Следует отметить, что белорусские власти сейчас пытаются создать условия для развития проблемных районов, в которых бизнес слабо развивается.
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Жюри республиканского конкурса «Лучший город и область для бизнеса Беларуси — 2019» назвала победителя. Как отмечается, лучшим для ведения бизнеса среди населенных...
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