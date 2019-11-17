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В Лидском районе появилась еще одна «безопасная остановка» от МЧС

18.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе появилась еще одна «безопасная остановка» от МЧС

На этот раз  спасатели выбрали остановку по улице Багратиона, которая находится в спальном районе города.

Обратившись за помощью к  художнику Ивану Красочко,  спасатели напоминают гражданам о таком необходимом элементе безопасности, как автономный пожарный извещатель.

Напомним, что в октябре необычная «безопасная остановка» также появилась на улице Фомичева. Работники МЧС остановки в «своем стиле» выбрали карикатуры с сопровождением слоганов: «Выжигание сухой травы категорически запрещено!», «Маленькая сигарета – большая беда», «МЧС: помощь рядом!», с номерами телефонов 101 и 112, которые автоматически отложатся в памяти.

В Лидском районе появилась еще одна «безопасная остановка» от МЧС

 
 
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На этот раз  спасатели выбрали остановку по улице Багратиона, которая находится в спальном районе города. Обратившись за помощью к  художнику Ивану Красочко, ...
 

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