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В Лидском районе появилась еще одна «безопасная остановка» от МЧС
Источник материала: Lida.Info
На этот раз спасатели выбрали остановку по улице Багратиона, которая находится в спальном районе города.
Обратившись за помощью к художнику Ивану Красочко, спасатели напоминают гражданам о таком необходимом элементе безопасности, как автономный пожарный извещатель.
Напомним, что в октябре необычная «безопасная остановка» также появилась на улице Фомичева. Работники МЧС остановки в «своем стиле» выбрали карикатуры с сопровождением слоганов: «Выжигание сухой травы категорически запрещено!», «Маленькая сигарета – большая беда», «МЧС: помощь рядом!», с номерами телефонов 101 и 112, которые автоматически отложатся в памяти.
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На этот раз спасатели выбрали остановку по улице Багратиона, которая находится в спальном районе города. Обратившись за помощью к художнику Ивану Красочко, ...
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