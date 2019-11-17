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Осенний призыв: на службу в белорусскую армию отправятся около 12 тысяч человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Осенняя призывная компания – 2019 вступила в активную фазу. Новобранцы по всей стране отправляются к месту прохождения срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 ноября первые полторы тысячи молодых людей пополнили ряды армейцев. Всего на службу этой осенью направят около 12 тысяч человек.
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Новости Беларуси. Осенняя призывная компания – 2019 вступила в активную фазу. Новобранцы по всей стране отправляются к месту прохождения срочной военной службы,...
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