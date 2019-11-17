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Джонатан Моффетт похвалил игру 4-летнего белорусского барабанщика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Видео из Березовки, которое поразило не только пользователей соцсетей, но и барабанщика Майкла Джексона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четырехлетний Илья Барило освоил барабанную установку и повторил стиль игры известного Джонатана Моффетта. В интернет видео выложили друзья семьи.
А через некоторое время его разместил на своей странице в Instagram сам музыкант с комментарием, что хочет лично пообщаться с юным белорусом. Артист пообещал поддерживать талантливого мальчика.
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Новости Беларуси. Видео из Березовки, которое поразило не только пользователей соцсетей, но и барабанщика Майкла Джексона, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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