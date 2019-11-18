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Точную копию «Джоконды» выставят на торги в 2 раза дороже стоимости
18.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вим Дельвуа 19 ноября выставит на парижский аукцион созданную неизвестным художником XVII века копию «Джоконды». Стартовая цена полотна варьируется от €70 000 до €90 000. Сам Дельвуа приобрел ее в 2010 году за €35 000.
Написанная на холсте «Мона Лиза» — одна из 150 копий, которые были созданы в период между XVI и XIX веками.
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Вим Дельвуа 19 ноября выставит на парижский аукцион созданную неизвестным художником XVII века копию «Джоконды». Стартовая цена полотна варьируется от €70 000 до €90...
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