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Точную копию «Джоконды» выставят на торги в 2 раза дороже стоимости

18.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Точную копию «Джоконды» выставят на торги в 2 раза дороже стоимости

Вим Дельвуа 19 ноября выставит на парижский аукцион созданную неизвестным художником XVII века копию «Джоконды».  Стартовая цена полотна варьируется от €70 000 до €90 000. Сам Дельвуа приобрел ее в 2010 году за €35 000.

Написанная на холсте «Мона Лиза» — одна из 150 копий, которые были созданы в период между XVI и XIX веками.

tvr.by
 
 
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Вим Дельвуа 19 ноября выставит на парижский аукцион созданную неизвестным художником XVII века копию «Джоконды».  Стартовая цена полотна варьируется от €70 000 до €90...
 
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