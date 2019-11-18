Точную копию «Джоконды» выставят на торги в 2 раза дороже стоимости

Источник материала: Вороновская газета





Вим Дельвуа 19 ноября выставит на парижский аукцион созданную неизвестным художником XVII века копию «Джоконды». Стартовая цена полотна варьируется от €70 000 до €90 000. Сам Дельвуа приобрел ее в 2010 году за €35 000.

Написанная на холсте «Мона Лиза» — одна из 150 копий, которые были созданы в период между XVI и XIX веками.

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